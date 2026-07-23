Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Ermedin Demirovic dello Stoccarda, mentre Inter e Milan starebbero valutando alcune partenze importanti per alleggerire i rispettivi organici. Tra i nomi in uscita dal campionato italiano figurano Kristjan Asllani e Ismael Bennacer, due centrocampisti con situazioni molto simili.

Juventus, interesse per Demirovic: lo Stoccarda apre alla cessione

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, la Juventus sarebbe una delle società interessate a Ermedin Demirovic, centravanti bosniaco attualmente in forza allo Stoccarda.

Il classe 1998 avrebbe attirato l'attenzione anche di Leeds e Fenerbahce, club pronti a inserirsi nella corsa qualora il club tedesco decidesse definitivamente di aprire alla sua partenza. La valutazione dell'attaccante si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerata accessibile rispetto ad altri profili offensivi presenti sul mercato internazionale. Demirovic rappresenterebbe infatti un'opzione particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e duttilità tattica: nato come punta centrale, il bosniaco è in grado di adattarsi anche sulle fasce, sia a destra sia a sinistra.

Dotato di una buona struttura fisica e di un importante senso del gol, Demirovic arriva da tre stagioni consecutive in doppia cifra per reti segnate in campionato.

Numeri impreziositi anche dai 16 assist complessivi realizzati in Bundesliga, un dato che evidenzia la sua capacità di partecipare alla costruzione offensiva oltre che alla finalizzazione.

Inter e Milan, mercato in uscita: Asllani verso Sassuolo, Bennacer tratta con l'Al Gharafa

In casa Inter, oltre alla necessità di individuare un nuovo esterno destro e un difensore centrale, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare anche sulle uscite. Secondo l'opinionista Fabio Bergomi, uno dei principali candidati a lasciare Milano sarebbe Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non è mai riuscito a conquistare un ruolo stabile nelle rotazioni dell'Inter e potrebbe quindi valutare una nuova esperienza per trovare maggiore continuità.

Tra i club interessati ci sarebbe il Sassuolo di Alberto Aquilani, pronto a puntare sul talento del classe 2002 per rinforzare la propria mediana.

Situazione simile anche per il Milan, dove Ismael Bennacer sembra destinato a separarsi dal club rossonero. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, l'Al Gharafa sarebbe in trattativa per cercare di ingaggiare il centrocampista algerino, ormai fuori dai piani tecnici di Ruben Amorim. Dopo diversi prestiti, Bennacer sarebbe quindi pronto a valutare un addio forse definitivo, con il Milan che avrebbe interesse a concretizzare la cessione per liberare spazio nella rosa e alleggerire il monte ingaggi.