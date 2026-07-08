DAZN ha annunciato un successo eccezionale durante la Coppa del Mondo di calcio, registrando oltre un miliardo e trecento milioni di visualizzazioni totali sui propri profili social. Questo dato evidenzia la portata del fenomeno social generato dai Mondiali e la soddisfazione della piattaforma di streaming sportivo, con numeri impensabili fino a pochi anni fa.

L'engagement è stato notevole: gli highlights hanno superato i cinquantacinque milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre venti milioni di ore sono state riviste in streaming sull’app. Instagram e TikTok cruciali per la diffusione video.

Il confronto Nyland-Neymar, prima del rigore decisivo, è stato il più visto con 5,7 milioni di visualizzazioni. Seguono la “Viking Row” di Haaland (oltre 5,3 milioni di view) e le emozionanti lacrime di Capo Verde dopo la sconfitta con l'Argentina (4,5 milioni di visualizzazioni). L’highlight più visto su YouTube è stato Argentina-Algeria, con 1,8 milioni di view.

FanZone e la strategia di DAZN

La FanZone di DAZN ha coinvolto ventisette milioni e seicentomila utenti cumulati durante i Mondiali. Michele Dalai, senior vice president content di DAZN Italia, ha spiegato che i Mondiali sono un ecosistema mediatico, capace di generare impatto oltre le ore streammate. La diretta resta centrale, ma il contenuto "vive e si moltiplica" oltre i novanta minuti, superando il classico formato partita.

Dalai ha aggiunto che la visione del "prodotto Mondiale" è ora continua e "snackable", vivendo attraverso highlights, clip e momenti virali. Questo racconto social raggiunge audience che altrimenti non si sarebbero appassionate. DAZN sta così abbattendo la barriera tra piattaforma chiusa e conversazione pubblica.

Crescita record e l'iniziativa DAZN48

La piattaforma ha registrato un incremento del 232% delle ore streammate in app rispetto all’anno precedente (Mondiale per Club). La partita Argentina-Egitto ha totalizzato 1.394.129 ore. La base clienti è cresciuta del 21% rispetto allo stesso periodo, segno di maggiore fidelizzazione. Dalai ha concluso: "L’app è sempre accesa, il tifoso consuma contenuti dentro e fuori la piattaforma."

L'iniziativa DAZN48, con quarantotto creator rappresentanti le nazioni qualificate, ha generato oltre quindici milioni di visualizzazioni video e sedici milioni di impressioni iniziali. I creator hanno raccontato il Mondiale con contenuti autentici e coinvolgenti, raggiungendo milioni di utenti su TikTok e Instagram, rafforzando la presenza di DAZN tra le nuove generazioni.