La Fiorentina ha ufficializzato un importante colpo di mercato, annunciando l'acquisto di Alex Jimenez, promettente terzino destro spagnolo classe 2005. L'annuncio è giunto il 16 luglio 2026, confermando un'operazione che era già stata definita nei giorni precedenti e che attendeva solo il completamento delle formalità legate al transfer internazionale. Jimenez approda in maglia viola dal Bournemouth con una formula di trasferimento ben definita: un prestito con diritto di riscatto. L'opzione di acquisto è stata fissata a 10 milioni di euro, una cifra significativa che evidenzia il valore attribuito al giovane difensore.

Inoltre, l'accordo prevede una clausola che garantisce al club inglese il 30% sulla futura rivendita del giocatore, una percentuale che, tuttavia, è stata definita come trattabile.

Il profilo di Alex Jimenez: tra Real Madrid e Serie A

Il percorso calcistico di Alex Jimenez è iniziato nelle prestigiose giovanili del Real Madrid, dove ha affinato le sue doti tecniche e tattiche, emergendo come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Nonostante la giovane età, Jimenez vanta già una preziosa esperienza nel campionato italiano, avendo militato nel Milan durante la stagione 2024/25. La sua permanenza in rossonero è stata caratterizzata da un numero considerevole di presenze: ha collezionato 26 apparizioni in Serie A, dimostrando la sua capacità di adattarsi al ritmo e alle sfide del massimo campionato italiano.

A queste si aggiungono 6 presenze in Coppa Italia e 2 in Supercoppa, competizione che ha avuto l'opportunità di conquistare con il club milanese. Questa esperienza pregressa nel calcio italiano rappresenta un fattore chiave per il suo rapido inserimento nella rosa della Fiorentina, dove è atteso come un rinforzo strategico per la fascia destra della squadra viola.

L'operazione Jimenez nel contesto del calciomercato estivo

L'ufficialità dell'acquisto di Alex Jimenez si inserisce pienamente nel quadro del calciomercato estivo 2026, essendo stata confermata anche dagli elenchi ufficiali degli acquisti della Serie A. Il trasferimento dal Bournemouth alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, sottolinea la volontà del club gigliato di investire su profili giovani ma già con un bagaglio di esperienza rilevante.

L'arrivo di Jimenez è in linea con la strategia societaria di rafforzare il reparto difensivo, puntando su giovani talenti già abituati al campionato italiano. Questa mossa mira a garantire alla squadra una maggiore solidità e prospettiva a lungo termine, integrando elementi che possono contribuire immediatamente e crescere ulteriormente nel contesto della Serie A. L'operazione, attesa da giorni, completa un tassello importante nella costruzione della rosa viola per la prossima stagione, fornendo al tecnico un'opzione di qualità e affidabilità per la corsia esterna.