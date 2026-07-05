La Francia ha staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, superando il Paraguay con un sofferto 1-0. L'ottavo di finale, disputato a Philadelphia, è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 25' della ripresa, dopo una strenua resistenza della formazione sudamericana. Questa vittoria lancia i transalpini verso la prossima fase del torneo, dove affronteranno il Marocco.

Il match ha preso il via con una netta supremazia territoriale della squadra francese, che ha monopolizzato il possesso palla. La prima frazione di gioco si è chiusa con un impressionante 81% di possesso per la Francia, un dominio tuttavia sterile e privo di concretezza offensiva.

Nessuna delle due squadre è riuscita a inquadrare lo specchio della porta nei primi quarantacinque minuti, lasciando i portieri, Orlando Gill per il Paraguay e Maignan per la Francia, praticamente inoperosi e spettatori del gioco.

La svolta decisiva nella ripresa

Dopo l'intervallo, la Francia ha intensificato la sua pressione offensiva, cercando con maggiore insistenza la via del gol. Al 50', Mbappé si è trovato solo davanti al portiere paraguayano Orlando Gill, ma un provvidenziale e rapido intervento difensivo di Cáceres ha scongiurato il vantaggio francese, deviando il pallone all'ultimo istante. Pochi minuti dopo, Manu Koné ha tentato la conclusione dalla distanza con un tiro potente e insidioso, costringendo Gill a una difficile e spettacolare deviazione in calcio d'angolo, mantenendo in vita le speranze della sua nazionale.

La partita si è sbloccata al 66' grazie a un'azione di grande talento. Désiré Doué, protagonista di una brillante iniziativa personale all'interno dell'area di rigore, è stato atterrato da Gómez. L'arbitro, dopo aver consultato il VAR e aver rivisto l'episodio, ha prontamente assegnato il calcio di rigore. Dagli undici metri, Kylian Mbappé ha mostrato tutta la sua freddezza e precisione, spiazzando completamente il portiere Orlando Gill con un tiro rasoterra angolato, siglando così l'unico e decisivo gol dell'incontro.

Francia ai quarti: la sfida contro il Marocco

Nel finale di partita, il Paraguay ha tentato una reazione disperata per riequilibrare il risultato, ma la Francia ha saputo gestire il prezioso vantaggio senza correre rischi significativi.

Mbappé ha avuto ulteriori occasioni per raddoppiare, anche al 88' e con una doppia chance al 96', ma Orlando Gill si è nuovamente distinto con una serie di parate di rilievo, dimostrando una prestazione eccezionale. Con questa vittoria, la Francia si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà il Marocco in quella che sarà una attesissima riedizione della semifinale di Qatar 2022. Per la nazionale francese, questa è la quarta qualificazione consecutiva ai quarti di finale di un Mondiale dal 2014, a testimonianza di una costante presenza ai vertici del calcio internazionale. Il Paraguay, nonostante l'eliminazione, esce dal torneo a testa alta, avendo dimostrato grande resistenza contro una delle squadre favorite.