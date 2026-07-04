Il Marocco ha conquistato una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, superando il Canada con un netto 3-0 negli ottavi di finale. L'incontro, disputato a Houston, ha visto la formazione nordafricana, guidata dall'allenatore Ouahbi, dominare la partita. Il trionfo è stato suggellato dalla doppietta del centrocampista Ounahi e dalla rete di Rahimi, messa a segno nei minuti di recupero.

La gara ha vissuto i suoi momenti chiave nel secondo tempo. Ounahi ha sbloccato l'equilibrio al quinto minuto, portando in vantaggio la sua squadra, e ha poi replicato al trentasettesimo minuto della ripresa, realizzando il raddoppio.

La vittoria è stata poi blindata all'ottavo minuto di recupero, quando Rahimi ha segnato la terza rete, chiudendo ogni speranza di rimonta. Nonostante l'impegno, il Canada non è riuscito a reagire, trovando nella solida difesa marocchina un muro invalicabile.

Il trionfo marocchino e il prossimo ostacolo

Il Marocco ha dimostrato sul campo solidità tattica e organizzazione, confermando le aspettative. La squadra ha saputo sfruttare le occasioni create, con Ounahi protagonista dell'incontro grazie alle sue due marcature. Con questo successo, la nazionale nordafricana attende ora di conoscere la sua prossima avversaria nei quarti di finale: la vincente della sfida tra Francia e Paraguay, un confronto che promette di essere di alto livello.

Il percorso delle squadre e le formazioni

Il cammino del Marocco in questi Mondiali è stato caratterizzato da prestazioni costanti e di alto livello, a dimostrazione della qualità della rosa, già evidenziata nelle fasi precedenti. Il Canada, dal canto suo, aveva superato il Sudafrica nei sedicesimi, ma contro la determinazione del Marocco non è riuscito a replicare la stessa performance. L'incontro si è svolto allo Houston Stadium, con calcio d'inizio alle ore 19:00.

Le formazioni iniziali vedevano il Canada schierato con un modulo 4-4-2. Il Marocco, invece, ha optato per un più offensivo 4-2-3-1, puntando sulla creatività e la velocità dei suoi uomini chiave. Il reparto offensivo marocchino contava su giocatori come Saibari, Brahim Diaz, Ounahi ed El Khannouss.