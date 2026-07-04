Il Genoa continua a muoversi con decisione sul mercato estivo e concentra i propri sforzi sul reparto offensivo. Dopo i primi movimenti in entrata e in uscita, la dirigenza rossoblù è impegnata nella ricerca di un centravanti che possa garantire gol, esperienza e qualità alla squadra di Daniele De Rossi.

In cima alla lista dei desideri c'è Artem Dovbyk, ma il club segue con attenzione anche Pierre-Emerick Aubameyang, mentre resta viva la pista che porta a Hamed Traoré. Più difficile, invece, arrivare a Lorenzo Lucca.

Dovbyk è il primo obiettivo: De Rossi lo vuole al Genoa

Il nome più caldo è quello di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, reduce da una stagione complicata alla Roma, potrebbe lasciare la Capitale dopo essere finito ai margini del nuovo progetto tecnico targato Gasperini.

Daniele De Rossi conosce bene il centravanti giallorosso e sarebbe felice di riaverlo a disposizione. Proprio il tecnico rossoblù starebbe spingendo per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento sotto la Lanterna, confidando anche nei buoni rapporti costruiti durante l'esperienza comune nella capitale.

Il Genoa lavora soprattutto sulla formula del prestito, soluzione che consentirebbe di rendere economicamente sostenibile un'operazione altrimenti molto complessa.

Traoré sempre più vicino: asse caldo con il Marsiglia

Parallelamente proseguono i contatti con il Marsiglia per Hamed Traoré. Il trequartista ivoriano rappresenta uno dei profili più graditi alla società rossoblù e i dialoghi tra i due club proseguono da giorni con fiducia.

L'impressione è che la trattativa possa arrivare alla fumata bianca in tempi relativamente brevi, confermando l'ottimo rapporto instaurato negli ultimi anni tra Genoa e Marsiglia, protagonisti di numerose operazioni di mercato.

Aubameyang resta il grande sogno

Accanto agli obiettivi più concreti, il Genoa coltiva anche una suggestione di grande fascino: Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, nonostante i 37 anni, resta un profilo di assoluto prestigio internazionale.

Dopo l'ultima esperienza con il Marsiglia, il suo futuro è ancora da definire e il Genoa avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. L'eventuale arrivo di Aubameyang garantirebbe leadership, esperienza e un importante richiamo mediatico, anche se costi dell'ingaggio e concorrenza rendono la trattativa tutt'altro che semplice.

Lucca è una pista più complicata

Tra i nomi accostati al Grifone figura anche Lorenzo Lucca, ma al momento questa soluzione appare decisamente più difficile rispetto alle altre. L'attaccante continua ad avere un mercato importante e la valutazione economica rende l'operazione poco agevole per le casse rossoblù.

Per questo motivo il Genoa sembra orientato a concentrare le proprie energie su profili più accessibili, senza escludere che possano emergere nuove opportunità nelle prossime settimane.