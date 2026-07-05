Il mercato non si ferma e il Genoa continua a lavorare per consegnare a Daniele De Rossi una rosa il più possibile definita già all'inizio della preparazione estiva. Dopo gli ultimi movimenti in entrata e in uscita, il club rossoblù è impegnato soprattutto nel rafforzamento del reparto offensivo, mentre ha già definito il programma delle amichevoli che accompagneranno il ritiro in Val di Fassa.

La dirigenza rossoblù sta intensificando i contatti per regalare al tecnico De Rossi nuovi innesti in vista della stagione 2026/27. Tra i profili maggiormente seguiti ci sono Traoré e Stroud, due operazioni che sembrano entrare nella fase decisiva.

Parallelamente resta viva anche la pista che porta a Havel, considerato un altro elemento in grado di aumentare qualità e soluzioni nel reparto avanzato.

Val di Fassa, confermate le amichevoli del ritiro

L'obiettivo del Genoa è quello di arrivare al raduno con gran parte della squadra già completata, così da consentire allo staff tecnico di lavorare fin dai primi giorni con un gruppo il più possibile definito. Dopo le recenti operazioni di mercato, la società continua quindi a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e chiudere le trattative ritenute prioritarie.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato anche il calendario delle gare amichevoli durante il ritiro estivo in Val di Fassa, in programma dal 16 al 26 luglio.

I rossoblù affronteranno il Trento domenica 19 luglio e il L.R. Vicenza sabato 25 luglio, entrambe al Centro sportivo Benatti di Moena. Gli orari saranno comunicati successivamente, ma le due sfide rappresenteranno i principali test per verificare il lavoro svolto durante la preparazione.

Dieci giorni di lavoro tra allenamenti e incontri con i tifosi

Per il quarto anno consecutivo il Genoa svolgerà la preparazione estiva tra le Dolomiti, confermando la Val di Fassa come quartier generale della pre-season.

Oltre agli allenamenti quotidiani, il programma prevede il Genoa Village, incontri con i tifosi, eventi nelle piazze e numerose iniziative dedicate alle famiglie, trasformando il ritiro in un appuntamento ormai consolidato per il popolo rossoblù. Le sedute di lavoro si svolgeranno al Centro sportivo Benatti di Moena, struttura che ospiterà anche le amichevoli ufficiali.