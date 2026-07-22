L'Inter ha inaugurato la sua preseason con una vittoria schiacciante, superando l'SV Aasen per 16-0 nella prima amichevole disputata in Germania. La formazione nerazzurra, guidata da Christian Chivu, ha dominato l'incontro contro la squadra dilettantistica tedesca, mostrando una condizione fisica promettente e un forte desiderio di ripartire con slancio dopo le recenti delusioni.

Protagonista assoluto della giornata è stato Pio Esposito, autore di ben cinque reti e punto di riferimento dell'attacco nella ripresa. Il giovane attaccante ha espresso le sue ambizioni: “Sicuramente sarebbe una bella cosa segnare nel derby, però ci focalizzeremo su vincere più partite possibili in campionato per arrivare a vincere lo scudetto”.

Oltre alla straordinaria prestazione di Esposito, si segnalano la tripletta di Luka Topalovic, le doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou, e le singole marcature di Mattia Mosconi e Federico Dimarco.

La partita e le scelte di formazione

Nel primo tempo, l'Inter si è schierata con il suo classico 3-5-2. La difesa era composta da Pavard, Bastoni e Asllani, con Piotr Zielinski in cabina di regia, affiancato da Frattesi e Akinsanmiro. Spazio anche a tre giovani fin dall'inizio: Mattia Marello sulla fascia sinistra, Mattia Mosconi e Luka Topalovic in attacco. La squadra ha chiuso la prima frazione già in vantaggio di sei reti, evidenziando una netta superiorità tecnica e un'ottima organizzazione di gioco.

La ripresa ha visto un completo cambio di formazione da parte di Chivu, con tutti gli undici giocatori sostituiti. Sono entrati Martinez in porta, Bisseck e Carlos Augusto in difesa, Barella, Mkhitaryan e Stankovic a centrocampo. Sulle fasce hanno agito Andy Diouf e Dimarco, mentre l'attacco è stato guidato dalla coppia Pio Esposito e Iddrissou. La seconda parte di gara ha confermato il dominio nerazzurro: Diouf ha segnato con un gran tiro a giro, seguito dal primo gol di Pio Esposito su assist di Dimarco. Iddrissou ha portato il punteggio sul 9-0, e in pochi minuti Diouf e Pio hanno raddoppiato il proprio conteggio personale, prima che Dimarco realizzasse la dodicesima rete. Nel finale, Iddrissou ha segnato il suo secondo gol, e Pio Esposito ha arrotondato ulteriormente il risultato con altre tre marcature, diventando il miglior marcatore di giornata con cinque reti.

Preseason: bilancio e prospettive future

La goleada, seppur contro un avversario modesto come l'SV Aasen (formazione della sesta serie tedesca), rappresenta un segnale positivo per una squadra che cerca di ritrovare entusiasmo e certezze. L'Inter deve riprendersi dal trauma legato a Khalaili e dalla necessità di trovare un nuovo laterale destro, posizione lasciata vacante da Dumfries. La trattativa per Djed Spence, esterno del Tottenham, fatica a decollare a causa delle richieste considerate esose, lasciando l'architettura della squadra ancora in fase di definizione.

Questo test amichevole ha offerto l'opportunità di valutare la condizione dei nerazzurri dopo i primi giorni di ritiro a Donaueschingen.

L'ampio turnover e la possibilità di sperimentare nuove soluzioni tattiche hanno permesso a Chivu di osservare diversi giovani e di testare l'equilibrio della rosa. In attesa del rientro di Lautaro Martinez, probabilmente non nella migliore condizione psicologica dopo la delusione del Mondiale, l'Inter guarda con fiducia ai prossimi impegni, forte di un gruppo che ha mostrato vivacità e determinazione. Il risultato rotondo contro l'Aasen, pur non essendo un banco di prova probante, offre comunque incoraggianti segnali in vista della stagione che verrà.