Il Milan continua a lavorare sul mercato estivo e, dopo aver concentrato le proprie attenzioni su attacco e difesa, è pronto a intervenire anche a centrocampo. La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili per regalare a Ruben Amorim una mediana competitiva e ricca di esperienza internazionale.

Tra questi, sta prendendo sempre più quota il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, mentre Luka Modric appare destinato a proseguire la sua avventura in rossonero. Il centrocampista croato, infatti, al rientro dalle vacanze dovrebbe firmare il rinnovo di contratto annuale con il Milan.

Hojbjerg è la nuova idea per il Milan

Il centrocampista danese dell'Olympique Marsiglia rappresenta una delle opportunità più interessanti sul mercato. Classe 1995, Hojbjerg vanta un curriculum di alto livello maturato tra Bayern Monaco, Southampton e Tottenham, oltre all'esperienza accumulata in Francia nelle ultime stagioni.

Il Milan lo considera un profilo ideale per garantire qualità, fisicità ed equilibrio alla linea mediana. Nella stagione 2025-2026, Hojbjerg ha collezionato 32 presenze in Ligue 1, mettendo a referto quattro gol e cinque assist. Numeri che certificano il suo contributo sia in fase di costruzione sia negli inserimenti offensivi. La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto per una squadra che punta a tornare protagonista ai massimi livelli.

Secondo le indiscrezioni di mercato, il centrocampista danese percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro annui e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifre che lo rendono un obiettivo economicamente sostenibile per il Milan.

Un possibile ritorno al fianco di Rabiot

L'eventuale approdo di Hojbjerg al Milan gli permetterebbe di ritrovare Adrien Rabiot, con il quale ha già condiviso l'esperienza al Marsiglia. La conoscenza reciproca potrebbe facilitare l'inserimento del danese negli schemi di Amorim e contribuire a creare un centrocampo di grande esperienza e personalità.

Al momento, però, l'operazione resta legata anche alle possibili uscite nella rosa rossonera. Il Milan sta infatti valutando la situazione di alcuni centrocampisti prima di affondare il colpo sul mercato.

Modric verso la permanenza in rossonero

Sul fronte Luka Modric, arrivano segnali sempre più positivi. Il centrocampista croato è orientato a prolungare il proprio rapporto con il Milan per almeno un'altra stagione. Dopo gli impegni internazionali (il campionato del mondo in Usa, Canada e Messico), il Pallone d'Oro sta trascorrendo alcuni giorni di riposo con la famiglia in Croazia, senza però interrompere il programma di allenamento individuale in vista del ritiro estivo.

L'obiettivo del numero 10 rossonero è presentarsi nelle migliori condizioni fisiche all'inizio della preparazione con Ruben Amorim, per confermarsi uno dei leader tecnici e carismatici del nuovo progetto milanista.