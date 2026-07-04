Il calciomercato estivo entra nel vivo con due importanti operazioni che coinvolgono Inter e Roma. I nerazzurri stanno accelerando per assicurarsi le prestazioni di Anan Khalaili, esterno israeliano individuato come rinforzo ideale per la fascia destra. Parallelamente, i giallorossi stanno preparando la loro prima offerta ufficiale per Mason Greenwood, attaccante inglese attualmente all’Olympique Marsiglia.

La trattativa per Anan Khalaili

L’Inter ha avviato una trattativa concreta con l’Union Saint‑Gilloise per l’acquisizione di Anan Khalaili. Il club belga ha fissato la sua richiesta a 25 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero dei bonus.

Con il giocatore è già stata raggiunta una bozza d’intesa per un contratto. Le discussioni tra i club sono già a un livello avanzato, con contatti ufficiali in corso per definire l’aspetto economico dell’operazione. L’obiettivo dell’Inter è di chiudere l’affare nei prossimi giorni, avendo già trovato un’intesa di massima con l’entourage di Khalaili per un accordo quinquennale che prevedrebbe un ingaggio di circa 1,8 milioni di euro a stagione. La valutazione del giocatore da parte dell’Union Saint‑Gilloise si attesta intorno ai 25 milioni di euro, cifra che l’Inter sta negoziando per raggiungere un accordo definitivo.

L'interesse della Roma per Mason Greenwood

Anche la Roma è protagonista sul fronte calciomercato, concentrandosi su Mason Greenwood.

Il club capitolino sta attentamente studiando la sua prima offerta da presentare all’Olympique Marsiglia per l’esterno inglese. Sebbene al momento non risultino contatti diretti tra le due società, la Roma è determinata a portare avanti questa operazione. Nelle settimane precedenti, Greenwood era stato molto vicino a un trasferimento al Fenerbahçe, ma quella trattativa non si è concretizzata, lasciando aperta la strada per altri club interessati. La Roma si prepara a formulare una proposta economica significativa, che dovrebbe ammontare a 45 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa offerta è attesa tra oggi e domani, con l’intento di anticipare sia il raduno del Marsiglia, previsto per lunedì, sia quello della squadra giallorossa, in programma tra nove giorni. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi Greenwood prima dell’inizio ufficiale della preparazione pre-campionato.