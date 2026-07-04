Il mercato della Juventus continua a vivere una fase di riflessione anche sul fronte delle uscite, con diversi profili finiti al centro di interessamenti internazionali. Tra questi c’è Lois Openda, attaccante belga reduce da una stagione complicata a Torino e destinato a lasciare il club. Intanto a Milano si accendono le piste difensive: i rossoneri avrebbe strappato il si di Mario Gila ma non quello di Lotito, mentre l’Inter valuterebbe anche l’ipotesi a parametro zero che porterebbe a John Stones.

Openda verso l’addio: si muovono tre club di Ligue1

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, per la Juventus il nome di Lois Openda sarebbe sempre più al centro di valutazioni in uscita. L’attaccante belga, arrivato con grandi aspettative ma protagonista di un’annata al di sotto delle attese, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club francesi pronti a riportarlo in Ligue1.

In particolare, Lens, Lione e Rennes avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell’operazione. Tutti e tre i club avrebbero chiesto informazioni sul centravanti bianconero, nonostante la stagione negativa vissuta in Serie A. Proprio questo rendimento renderebbe difficile immaginare però una cessione a titolo definitivo immediato, aprendo invece alla possibilità di una formula più flessibile, basata su prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione che potrebbe facilitare la trattativa tra le parti.

Milan su Gila, l’Inter pensa a Stones a parametro zero

Parallelamente, il mercato difensivo continua a essere uno dei temi centrali in casa Milan. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su YouTube, il nome più caldo per rinforzare la retroguardia rossonera resterebbe quello di Mario Gila. Il difensore della Lazio avrebbe già trovato un’intesa economica di massima con il club milanese, superando la concorrenza di Atalanta e Napoli. Resta però da definire l’accordo con Claudio Lotito, elemento tutt’altro che semplice per sbloccare l’operazione.

Sempre Moretto ha poi rilanciato un’altra suggestione che riguarda l’Inter: il nome di John Stones. Il difensore inglese, ex Manchester City, sarebbe stato nuovamente proposto ai nerazzurri nelle ultime settimane.

La società dovrà prima chiarire il futuro di Trevoh Chalobah, conteso anche dal Como, ma l’ipotesi Stones a parametro zero potrebbe diventare una soluzione di grande esperienza e qualità per rinforzare il reparto arretrato.