La Juventus continua a lavorare per ridisegnare il reparto offensivo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Jonathan David e Lois Openda sono tra i principali candidati a lasciare la Continassa.

L'obiettivo della dirigenza è alleggerire il monte ingaggi e recuperare risorse economiche da reinvestire sul mercato, dopo un'annata in cui i due attaccanti hanno inciso ben poco in zona gol. Sembra che Openda e David possano avere mercato in Francia, con il primo che piace al Lens e il secondo, invece, che sarebbe finito nel mirino del Paris Fc.

David aspetta l'occasione giusta: il Paris Fc ci pensa

La situazione di Jonathan David resta una delle più delicate. L'attaccante canadese ha già respinto diverse proposte provenienti dalla Turchia, in particolare dal Trabzonspor, preferendo attendere offerte dai principali campionati europei. In questo scenario prende quota la pista che porta al Paris Fc, intenzionato a rafforzare il proprio attacco con un profilo di esperienza internazionale.

Secondo le indiscrezioni, il nome dell'ex Lille sarebbe stato proposto al club francese da un intermediario e il gradimento sarebbe stato concreto. La Juventus valuta il cartellino tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe anche di registrare una plusvalenza vista la formula (a parametro zero) con cui il giocatore era arrivato a Torino nella scorsa stagione.

Anche Openda può salutare: il Lens ne valuta il ritorno

Non c'è soltanto David tra gli attaccanti destinati a partire dalla Juventus. Anche Lois Openda è sul mercato dopo una stagione decisamente deludente nel campionato italiano. Il belga, che non è riuscito a imporsi in bianconero, piace al Lens, club nel quale aveva vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera (2022-2023) prima del trasferimento al Lipsia.

Per la Juventus si tratterebbe di una soluzione gradita, anche se resta da capire quale formula possa soddisfare tutte le parti, considerando il valore dell'investimento (circa 40 milioni di euro) effettuato per portarlo a Torino. I bianconeri potrebbero anche aprire ad un eventuale prestito, ma il problema è che il Lens vorrebbe che la società piemontese versasse parte dell'ingaggio di Openda.