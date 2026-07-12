L'Argentina, campione del mondo in carica, si prepara a un'altra sfida cruciale nei quarti di finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste affronterà la Svizzera in un incontro decisivo che si terrà a Kansas City. La nazionale guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni punta a conquistare un posto nelle semifinali della rassegna iridata, ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada. Questo match, in programma nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, rappresenta l'ultimo quarto di finale del prestigioso torneo.

Il percorso dell'Argentina fin qui ha visto la squadra superare l'Egitto per 3-2 negli ottavi di finale, grazie alle marcature di Romero, Messi e Fernandez.

La Svizzera, d'altra parte, ha ottenuto il suo pass per i quarti eliminando la Colombia ai calci di rigore, dopo un incontro che si era concluso senza reti sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari. La posta in gioco è alta: la squadra vincente avrà l'opportunità di sfidare l'Inghilterra, che ha precedentemente battuto la Norvegia per 2-1, nella semifinale che si disputerà ad Atlanta.

Il cammino delle squadre verso i quarti

L'Argentina, unica rappresentante latinoamericana ancora in corsa, ha raggiunto la fase dei migliori otto dopo una rimonta sofferta contro l'Egitto. Nonostante il successo, spinto da una reazione guidata da Messi, la squadra ha mostrato alcune incertezze nelle sue recenti prestazioni, come evidenziato dalla vittoria ai supplementari contro Capo Verde nei sedicesimi di finale.

La Svizzera, invece, ha impressionato per la sua solidità difensiva e la sua determinazione, dimostrando la propria forza anche grazie alle parate decisive del portiere Gregor Kobel durante la "lotteria" dei rigori contro la Colombia.

La partita si svolgerà all'Arrowhead Stadium di Kansas City, lo stesso impianto che funge da campo base per la nazionale argentina durante il torneo. Il calcio d'inizio è fissato per le 22:00 ora argentina, corrispondenti alle 19:00 ora messicana. Le regole prevedono che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se l'equilibrio dovesse persistere anche dopo i 120 minuti, la qualificazione alle semifinali sarà decisa tramite i calci di rigore.

Prospettive future e calendario

La squadra che uscirà vincitrice dallo scontro tra Argentina e Svizzera affronterà l'Inghilterra in semifinale. Questo attesissimo incontro è in programma ad Atlanta nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. La finale del torneo, culmine della competizione, si terrà quattro giorni dopo, domenica 19 luglio, presso il MetLife Stadium nel New Jersey. Per l'Argentina, l'obiettivo di confermare il titolo mondiale passa necessariamente da una prestazione convincente contro una Svizzera che ha già ampiamente dimostrato di saper reggere la pressione delle gare a eliminazione diretta.

L'incontro sarà disponibile in diretta tv e streaming su diverse piattaforme, garantendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni istante di questa sfida cruciale che determinerà una delle finaliste del Mondiale 2026.