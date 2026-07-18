La Roma blinda uno dei suoi pilastri difensivi: Gianluca Mancini ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club capitolino, estendendo il legame fino al 2029. L'annuncio, diffuso tramite un comunicato della società giallorossa, conferma la prosecuzione dell'avventura del difensore centrale nella Capitale. Arrivato nell'estate del 2019, Mancini si è affermato come un elemento insostituibile, collezionando finora 319 presenze e mettendo a segno 23 gol in tutte le competizioni, numeri che ne sottolineano l'importanza sia in fase difensiva che offensiva.

Il prolungamento dell'accordo con Mancini si inserisce in una giornata cruciale per la strategia della Roma, che aveva già formalizzato il rinnovo di Bryan Cristante. Queste operazioni evidenziano la chiara volontà del club di investire sulla continuità e sulla solidità del proprio organico, puntando su atleti che hanno dimostrato profondo attaccamento alla maglia e costante affidabilità nel corso delle stagioni. La dirigenza giallorossa intende così rafforzare il nucleo storico della squadra, garantendo stabilità e prospettive a lungo termine.

Il percorso di Mancini in giallorosso

Dal suo arrivo nel 2019, Gianluca Mancini ha saputo conquistare la fiducia dell'ambiente romanista, imponendosi rapidamente come uno dei punti fermi della formazione.

La sua costanza di rendimento, unita alla notevole capacità di incidere anche in zona gol, lo ha reso uno dei difensori più stimati e performanti della Serie A. Con le sue 319 apparizioni e le 23 reti, Mancini si conferma tra i protagonisti indiscussi della storia recente del club, un vero e proprio leader in campo.

Il difensore continuerà dunque a vestire la maglia della Roma, proseguendo un percorso iniziato sette anni fa e che, con questo nuovo accordo, si estende per altre tre stagioni. La società ha voluto riconoscere e premiare la professionalità e l'impegno del giocatore, rinnovando pienamente la fiducia nelle sue qualità e nel suo contributo per le sfide future.

Dettagli del nuovo accordo e ruolo chiave

La firma sul nuovo contratto è giunta al termine di un proficuo incontro tra il procuratore di Mancini e la dirigenza romanista. L'intesa raggiunta ha permesso di estendere l'accordo, la cui scadenza era precedentemente fissata al 2027, per ulteriori due anni, fino al 2029. Il nativo di Pontedera ha raggiunto un traguardo significativo: è il secondo miglior difensore goleador nella storia del club, superato solo da Christian Panucci. Nel suo palmarès con la Roma figura anche la vittoria della Conference League nel 2022, un successo a cui ha contribuito in maniera determinante.

Attualmente, Gianluca Mancini ricopre il ruolo di vice-capitano, una responsabilità che condivide con l'amico Bryan Cristante, in attesa di eventuali sviluppi sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini.

Il prolungamento del suo contratto rappresenta un segnale inequivocabile di continuità e stabilità per la Roma, che mira a consolidare un nucleo di giocatori esperti e profondamente legati ai colori giallorossi. Questa scelta strategica testimonia la ferma volontà della società di costruire un progetto a lungo termine, valorizzando le proprie risorse interne e premiando chi, come Mancini, ha saputo distinguersi per dedizione e prestazioni sul campo.