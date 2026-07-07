Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha espresso il suo parere sull'ingresso di Frederic Massara nella struttura dirigenziale della Juventus. L'occasione è stata un evento pubblico, durante il quale Carnevali ha evidenziato il significativo valore aggiunto che Massara è destinato a portare al club bianconero, sottolineando l'importanza di tale innesto per la società torinese.

Carnevali ha esplicitamente dichiarato: «Massara è una persona di grande esperienza e capacità. Ritengo che la Juventus abbia compiuto una scelta strategica e importante, dimostrando chiaramente l'intenzione di rafforzare ulteriormente la propria struttura».

L'amministratore delegato del Sassuolo ha poi proseguito, affermando che la presenza di Massara sarà fondamentale per rendere la Juventus una società «sempre più coesa». A suo avviso, la dirigenza bianconera è impegnata attivamente nella costruzione di un gruppo di lavoro unito e saldamente orientato al raggiungimento dei risultati prefissati.

Il ruolo di Massara nella Juventus

Frederic Massara, figura di spicco nel panorama dei dirigenti sportivi, ha fatto il suo ingresso nell'organigramma della Juventus. La sua vasta esperienza nel settore calcistico, accumulata attraverso incarichi precedenti di prestigio, costituisce un elemento di rilievo e di forte impatto per la società torinese. L'arrivo di Massara è stato accolto con favore non solo da Carnevali, ma anche da numerosi altri esponenti del mondo sportivo, i quali ne riconoscono unanimemente le profonde competenze gestionali e tecniche, essenziali per affrontare le sfide del calcio moderno.

La struttura societaria della Juventus

La Juventus Football Club si conferma come una delle società calcistiche più blasonate e titolate d'Italia. Con sede a Torino, il club vanta una storia gloriosa e una presenza ininterrotta nel settore professionistico dal 1897. L'organigramma della Juventus è articolato e comprende figure dirigenziali chiave, quali il presidente, l'amministratore delegato, il direttore sportivo e vari altri responsabili di area, ciascuno con un ruolo specifico nella gestione complessiva. La società si distingue per una gestione rigorosa e orientata alla massima professionalità, con l'obiettivo costante di consolidare la propria posizione ai vertici del calcio nazionale e internazionale, mantenendo sempre un'elevata competitività.