La Juventus ha ufficializzato una nuova e importante amichevole estiva che vedrà i bianconeri impegnati in campo contro il Nizza. L'incontro è fissato per il 31 luglio e si svolgerà presso la Continassa, il centro sportivo del club. Questa partita assume un ruolo di particolare rilievo, rappresentando l'ultimo test cruciale per la formazione guidata da Luciano Spalletti prima dell'attesa partenza per la tournée in Oriente. Un appuntamento fondamentale per affinare la preparazione tattica e fisica in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione calcistica.

La sfida contro il Nizza, squadra francese che ha concluso la scorsa stagione al sedicesimo posto in campionato, si inserisce in un calendario di preparazione già definito. Precedentemente, i bianconeri affronteranno il Basilea il 18 luglio e lo Standard Liegi il 25 luglio. Il calcio d’inizio della partita con il Nizza è programmato per le ore 18:00 CEST e si terrà specificamente al Juventus Training Center. È importante sottolineare che l’accesso a questo evento sarà esclusivamente riservato ai media e agli ospiti invitati dal club, una scelta che mira a garantire un ambiente controllato e focalizzato sulla preparazione della squadra.

L'ultimo banco di prova prima della tournée internazionale

La gara contro il Nizza assume un significato strategico in quanto costituisce l'ultimo appuntamento amichevole per la Juventus prima di intraprendere la sua tournée estiva, ufficialmente denominata Juventus Summer Tour powered by Jeep. Dopo il match del 31 luglio, i giocatori, tra cui Locatelli e i suoi compagni, si dirigeranno verso l'Oriente per una serie di incontri di alto profilo. Il calendario prevede un prestigioso incontro con il Chelsea a Hong Kong, seguito da due sfide in Australia, a Perth, contro l'Inter e il Palermo. Questa serie di impegni internazionali è pensata non solo per elevare il livello di preparazione atletica, ma anche per rafforzare la visibilità e il brand del club a livello globale, consolidando la presenza della Juventus sui mercati asiatici e oceanici.

Il programma del pre-campionato bianconero

Il programma di preparazione della Juventus è stato attentamente studiato per garantire una progressione ottimale nella condizione fisica e nell'assimilazione dei dettami tattici del tecnico. Le tre partite amichevoli – contro Basilea, Standard Liegi e Nizza – rappresentano tappe fondamentali di questo percorso pre-campionato. Il Nizza, avversario finale di questa fase, arriva da una stagione complessa in Ligue 1, offrendo un test interessante e stimolante. Le prime due formazioni, Basilea e Standard Liegi, avranno il compito di saggiare la condizione iniziale della squadra di Luciano Spalletti e di permettere al tecnico di valutare le prime indicazioni.

La decisione di limitare l'accesso alla partita con il Nizza a un pubblico selezionato riflette la volontà del club di mantenere la massima concentrazione e la riservatezza necessarie in vista degli impegni ufficiali che attendono i bianconeri nella nuova stagione, con l'obiettivo di iniziare al meglio il campionato e le competizioni europee.