L'Udinese ha ufficialmente presentato i suoi tre nuovi acquisti: Mergim Vojvoda, Unai Gomez e Giorgi Chakvetadze. L'evento si è svolto in occasione del Media Day organizzato nel ritiro della squadra a Lienz, in Tirolo, il 30 luglio 2026, alla presenza della stampa sportiva, che ha avuto modo di conoscere da vicino i volti nuovi della formazione bianconera.

Le prime parole di Mergim Vojvoda

Tra i nuovi arrivati, l'esterno Mergim Vojvoda, prelevato a titolo definitivo dal Como, ha espresso grande entusiasmo e determinazione. "Sono una persona molto ambiziosa.

L'Udinese è un grande club ed è giusto avere grandi ambizioni", ha dichiarato Vojvoda, sottolineando la sua voglia di mettersi a disposizione della squadra. Ha aggiunto di aver condiviso con i compagni un messaggio sull'importanza di sfruttare al meglio il tempo nel calcio giovanile, offrendo il suo contributo in qualsiasi ruolo richiesto dal tecnico. "Lo farò in qualunque ruolo mi chieda il mister, anche se la mia predilezione è quella di esterno a sinistra per poter rientrare con il destro", ha precisato, evidenziando la sua versatilità tattica.

Carriera e profilo di Mergim Vojvoda

Nato il 1° febbraio 1995 in Kosovo, Vojvoda ha firmato con l'Udinese un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva.

La sua carriera è ricca di esperienze internazionali, avendo giocato in Olanda, Belgio, Germania e Italia. In Serie A, ha vestito le maglie di Torino e Como, dimostrando di essere un elemento cardine e versatile, capace di agire sia in una difesa a quattro che da quinto di centrocampo, grazie alla sua ottima tecnica e propensione offensiva.

Con il Torino, ha totalizzato 135 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 3 gol complessivi. La sua ultima stagione con il Como è stata particolarmente significativa: ha contribuito in maniera rilevante alla storica qualificazione in Champions League dei lariani, segnando 2 gol in 30 partite di Serie A e raggiungendo le semifinali di Coppa Italia, dove è sceso in campo in 4 occasioni.

Vojvoda è anche un punto fermo della nazionale kosovara, di cui è titolare fisso e recordman di presenze, con 74 partite disputate e 3 gol all'attivo. Vanta inoltre 12 presenze con l'Albania Under 21, a riprova della sua consolidata esperienza internazionale.

Le aspettative di Unai Gomez e Giorgi Chakvetadze

Anche gli altri due nuovi volti bianconeri hanno condiviso le loro prime impressioni. Il centrocampista spagnolo Unai Gomez, proveniente dall'Athletic Club di Bilbao, si è detto entusiasta del suo arrivo in Friuli. "Sono nel posto giusto per crescere", ha affermato Gomez, riconoscendo le peculiarità del calcio italiano. "Il campionato italiano è più tattico e con meno spazi, ma sono pronto ad adattarmi: ho giocato spesso da 8, ma posso occupare vari ruoli anche più propositivi", ha spiegato, evidenziando la sua flessibilità tattica e la volontà di integrarsi al meglio.

Infine, Giorgi Chakvetadze, dopo la sua parentesi al Watford, ha espresso la sua felicità per l'approdo all'Udinese, definendolo "un grande club". Il giocatore georgiano è consapevole delle sfide che lo attendono in Italia. "In Italia tanti difendono con 5 giocatori e ci saranno meno spazi, ma sono certo di poter dare il mio contributo soprattutto in fase offensiva, con dribbling, assist e marcature", ha dichiarato Chakvetadze, mostrando fiducia nelle sue capacità di incidere nella fase d'attacco della squadra.