Il futuro di Nico Gonzalez resta un rebus. Il 28enne argentino è uno dei calciatori in uscita ma Spalletti vorrebbe provare a rilanciarlo per sua grande duttilità nell'occupare diversi ruoli del reparto offensivo. Sull'ex Fiorentina, resta vivo l'interesse dell'Atletico Madrid che potrebbe decidere di proporre uno scambio inserendo il cartellino di Nahuel Molina come contropartita tecnica.

Possibile scambio Nico Gonzalez-Molina

La Juve prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 25-28 milioni per lasciar partire il classe 98 a titolo definitivo, cifra che al momento l'Atletico non è disposta a mettere sul piatto.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie i Colchoneros starebbe valutando di inserire Molina come contropartita tecnica e sbloccare l'affare. L'ex Udinese non è intoccabile per il Cholo Simeone e potrebbe essere la pedina per favorire il ritorno di Gonzalez. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa ma di un'idea di scambio da parte dell'Atletico che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni.

Con l'eventuale arrivo di Molina, la Vecchia Signora rinnoverebbe sensibilmente le corsie esterne. L'argentino rappresenterebbe un bel colpo per i sistemi di gioco utilizzati da mister Luciano Spalletti, vista la sua capacità di giocare sia terzino destro in una linea a quattro, sia quinto in 3-4-2-1.

Questione attaccante, possibile scambio Pellegrino-Ekhator

Snodo cruale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di uno/due attaccanti che possano completare la rosa ed essere competitivi sia in Italia che in Europa. Oltre alla vicenda Kolo Muani, che presenta una valutazione attorno ai 45 milioni di euro, il club bianconero continua il pressing per Mateo Pellegrino che potrebbe lasciare il Parma in questa finestra di mercato.

L'argentino arriva dai dieci gol della passata stagione ed è uno dei nomi maggiormente chiacchierati in casa bianconero. Il Parma fa una valutazione del cartellino vicina ai 30 milioni di euro ed ecco perchè il club bianconero sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Jeff Ekhator, appena arrivato dal Genoa.

Si starebbe quindi valutando uno scambio di prestito: il giovane attaccante italiano al Parma con la formula del prestito con diritto e controriscatto da parte dei bianconeri e con Pellegrino che farebbe il percorso inverso con medesima formula ed una valutazione vicina alla richieste del club biancoblù.

Oltre all'attaccante argentino, la Juve continua a seguire anche piste internazionali come Richarlison non intoccabile per De Zerbi al Tottenham, e Matea valutato 30-35 milioni di euro dal Crystal Palace.