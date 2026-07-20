La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare la rosa così da essere competitiva sia in Italia ed in Europa. Il centrocampo è uno dei reparti che potrebbe subire le maggiori modifiche con diversi calciatori come Thuram, Miretti, Koopmeiners che potrebbero lasciare Torino. La dirigenza lavora su più tavoli e tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello di Samuele Ricci che potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

Juve, si valuta Ricci per la mediana

Il centrocampista classe 2001 non è riuscito ad imporsi con la maglia rossonera e l'arrivo di Amorim potrebbe togliergli ancora più spazio. Infatti, il tecnico portoghese potrebbe decidere di puntare su calciatori come Rabiot e Modric e dare spazio a Jashari; ecco perchè l'ex Torino potrebbe lasciare Milano per cercare maggiore spazio e continuità. Stando ad alcuni rumors, la Juve starebbe osservando la situazione e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta per il 24enne mediano italiano. Una trattativa che però non appare facile viste le richieste economiche del Milan che valuta il calciatore non meno di 25 milioni di euro; una cifra che al momento la Vecchia Signora non è disposta a spendere viste le altre priorità sul mercato come l'acquisto di un attaccante di spessore internazionale.

Ricci rappresenterebbe un buon colpo per regalare a mister Spalletti varie alternative in mediana. Il classe 2001 può occupare tutte le posizioni del campo ed essere un'alternativa a Locatelli nel ruolo di play ma anche di mezz'ala.

I bianconeri monitorano Garnacho per la trequarti

La Juventus vorrebbe rinforzare anche la trequarti, regalando a mister Spalletti un giocatore di grande qualità e fantasia. Viste le difficoltà nell'arrivare a Brahim Diaz ritenuto un calciatore importante dal Real di Josè Mourinho, la dirigenza bianconera valuta delle alternative e tra queste spunta anche quella che porta ad Alejandro Garnacho che dovrebbe lasciare il Chelsea.

L'argentino non è una prima scelta per il neo tecnico Xabi Alonso e per questo dovrebbe lasciare Londra per giocare con maggiore continuità ed essere ancora protagonista in Europa.

La Juve è una delle società che sta monitorando la situazione e potrebbe provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento non soddisfa i Blues che vorrebbero monetizzare dalla cessione del classe 2004, valutato 45 milioni di euro ed apprezzato anche da altri club europei come Roma ed Aston Villa. In particolare, i Villans non avrebbero difficoltà a soddisfare le richieste economiche del Chelsea.