Snodo cruciale in casa Juventus è l'acquisto di un portiere di grande spessore internazionale. Viste le difficoltà nell'arrivare al "Dibu" Martinez, la dirigenza bianconera sta sondando eventuali alternative e tra queste spunta anche quella di Zion Suzuki, portiere del Parma e grande protagonista al Mondiale con la Nazionale del Giappone.

Si monitora Suzuki, occhio alla concorrenza del Psg

Il portiere classe 2002 è stato tra i migliori dell'intera manifestazione ed ha attirato su di se l'interesse di molti top club europei tra cui la stessa Juventus.

Stando alle ultime notizie, i bianconeri stanno valutando la possibilità di investire sul 23enne estremo giapponese, anche se la trattativa non appare facile per due motivazioni. La prima legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 28-30 milioni di euro; la seconda legata alla concorrenza, in particolar modo del Paris Saint Germain che non avrebbe problemi ad esaudire le richieste economiche del club biancoblù e soprattutto proporre un eventuale ingaggio superiore rispetto a quello proposto dalla Vecchia Signora.

Oltre Suzuki, restano in auge anche altre piste "low-cost" come quella che porta a Gugliemo Vicario, ormai fuori dal progetto del Tottenham e valutato attorno ai 18 milioni di euro.

Sull'ex Empoli, c'è anche l'interesse del Napoli. Non tramonta la candidatura di David De Gea, nonostante un ruolo molto importante nello scacchiere tattico di Fabio Grosso.

Idea Fortini per la fascia

La Juventus potrebbe rivoluzionare anche le corsie esterne. Infatti l'arrivo di Celik dalla Roma non basta e la dirigenza sta valutando altre piste per puntellare le fasce laterali, fondamentali per i sistemi di gioco utilizzati da mister Spalletti. Uno dei profili seguiti dal direttore sportivo Carnevali sarebbe quello di Niccolò Fortini, in uscita dalla Fiorentina visto il contratto in scadenza nel 2027. La Juve vorrebbe far leva sulla volontà del calciatore di provare una nuova esperienza, per imbastire una trattativa sulla base di una cifra vicina ai 10 milioni di euro; una cifra che però non soddisfa il club viola che chiede almeno 15 milioni di euro.

Sul 20enne italiano, attenzione all'interesse di altri club italiani come Torino e Sassuolo. I prossimi giorni potrebbero così esser importanti per capire gli eventuali sviluppi in questa trattativa.

Fortini rappresenterebbe un buon profilo per il presente ma soprattutto per il futuro della Juventus. Classe 2006 con un'ottima velocità, buona tecnica ma soprattutto una grande duttilità, vista la sua capacità nel giocare su ambedue le corsie sia in una retroguardia a quattro che da quinto a tutta.