Il futuro di Gleison Bremer alla Juventus resta incerto. Nonostante un ruolo da protagonista nella rosa bianconera, il centrale brasiliano potrebbe lasciare Torino e finanziare il mercato in entrata della Vecchia Signora. Le offerte non mancano, a cominciare dal Galatasaray che sarebbe disposto a mettere sul piatto un ricco ingaggio per convincere il classe 97 a sposare il progetto.

Il Galatasaray sulle tracce di Bremer

Stando alle ultime notizie di mercato, il club turco avrebbe opzionato il 29enne brasiliano come uno dei rinforzi principali per puntellare la retroguardia; il Galatasaray potrebbe così mettere sul piatto una cifra tra i 40-45 milioni di euro per convincere la Juventus a prendere in considerazione una cessione in questa finestra di mercato, ma anche un ingaggio molto importante al calciatore.

Al momento non si può parlare di una trattativa già avviata, ma di sondaggi che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in casa bianconero ma soprattutto dalla volontà del calciatore di sposare nuovi progetti.

Intanto, la Juve non vuole farsi cogliere impreparata e valuta eventuali alternative. Resta viva la pista che porta a John Lucumì del Bologna; scaduta la clausola di circa 28 milioni, il club rossoblù potrebbe prendere in considerazione offerte tra i 22-25 milion di euro per lasciar partire il centrale colombiano seguito da diverse squadre in Premier. Non tramontata anche la candidatura di Pietro Comuzzo che potrebbe rientrare in uno scambio con Joao Mario, seguito dalla Fiorentina e fuori dal progetto di Spalletti.

Idea Palhinha per la mediana

La Juventus è alla ricerca anche di un centrocampista che possa garantire equilibrio, fisicità e qualità in mezzo al campo. Oltre Kessie che resta uno degli obiettivi primari, la dirigenza bianconera sta valutando alternative all'ex Milan e Barcellona e tra queste ci sarebbe anche Joao Palhinha, pronto a lasciare il Bayern Monaco.

Dopo il prestito al Tottenham, il mediano portoghese classe 95 è alla ricerca di una nuova avventura per ritagliarsi uno spazio importante ed essere ancora protagonista. Stando agli ultimi rumors, la Juventus sta osservando al situazione e vista la volontà del Bayern di cedere il giocatore, potrebbe approfittare della situazione ed imbastire una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a cifre contenute.

I bianconeri devono però guardarsi dal forte interesse dell'Aston Villa di Emery che sta monitorando il 31enne portoghese come possibile sostituto di Tielemans.

Palhinha rappresenterebbe un buon colpo per il centrocampo a disposizione di Spalletti. Esperienza internazionale, buona tecnica e soprattutto duttilità nel ricoprire sia il ruolo di play davanti alla difesa sia di mezz'ala.