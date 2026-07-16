Possibile rivoluzione sulle corsie esterne per la Juventus. In attesa di scoprire il futuro di Andrea Cambiaso, il club bianconero sta valutando le posizioni di altri calciatori che potrebbero lasciare Torino. Tra questi c'è Joao Mario, che nonostante una buona seconda parte di stagione con il Bologna, sembrerebbe in uscita. La Fiorentina sarebbe interessata al terzino portoghese e potrebbe proporre uno scambio inserendo il cartellino di Pietro Comuzzo nella trattativa.

Possibile scambio Joao Mario-Comuzzo

Il centrale classe 2005 non ha vissuto la sua miglior stagione e potrebbe rilanciarsi in una piazza importante come quella bianconera.

Inoltre, la Fiorentina punta decisa su altri difensori centrali come Viery e Dragusin che al momento sembrerebbero partire avanti nelle gerarchie del neo tecnico Fabio Grosso. Stando alle ultime notizie per queste motivazioni, il club viola sarebbe pensando di inserire il 21enne centrale italiano nella trattativa che porterebbe Joao Mario a Firenze. L'esterno portoghese è uno dei profili sondati in caso di partenza di Dodo che dovrebbe lasciare la Viola visto il contratto in scadenza. Al momento non c'è una vera e propria trattativa tra Juventus e Fiorentina, ma un'idea che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. A ciò si aggiunge la difficoltà dei bianconeri nel piazzare alcuni esuberi e completare il pacchetto arretrato, vista la richiesta di mister Spalletti di acquistare un difensore.

Comuzzo rappresenterebbe un buon innesto per la retroguardia della Vecchia Signora. Forte fisicamente, buona tecnica e soprattutto duttilità vista la capacità di giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro.

Pressing del Lione per Openda

Altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dalle cessioni nel reparto offensivo. Le posizioni di Jonathan David ma soprattutto di Lois Openda sono in bilico con il club bianconero che è pronto a valutare offerte adeguate per i due calciatori. Per l'attaccante belga, ci sarebbe un interesse da parte del Lione che lo avrebbe opzionato come una delle soluzioni percorribili per puntellare il reparto offensivo. Il club francese vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito secco viste la stagione non esaltante da parte dell'ex Lipsia; la Juve vorrebbe inserire la condizione del prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni.

L'eventuale cessione di Openda aprirebbe la strada al direttore Carnevali che avrebbe la possibilità di completare le trattative in entrate come quelle per Kolo Muani, valutato 40 milioni di euro dal Psg, e sopratuttto Mateo Pellegrino il cui cartellino si aggira attorno ai 25-30 milioni.