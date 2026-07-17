Khephren Thuram può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista francese potrebbe essere la pedina sacrificata per finanziare il calciomercato in entrata e completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Diversi i club interessati, tra cui anche la Roma che potrebbe virare sul mediano bianconero in caso di addio da parte di Manu Konè che piace a Liverpool e Manchester United.

La Roma sonda il terreno per Thuram

Stando alle ultime notizie di mercato, l'asse Roma-Torino potrebbe riproporsi dopo l'arrivo di Celik in bianconero.

Infatti, i giallorossi potrebbero salutare Manu Konè: il centrocampista francese è nel mirino di diverse squadre europee come Atletico Madrid e le big di Premier, e di fronte ad un'offerta attorno ai 50-55 milioni di euro, la società capitolina potrebbe prendere in seria considerazione una cessione.

Uno dei nomi sondati dalla dirigenza giallorossa per il dopo Konè, potrebbe essere proprio quello di Thuram. La Juventus fa una valutazione alta del cartellino del classe 2005 che si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro, una cifra che la Roma potrebbe decidere di pagare proprio in caso di cessione di Konè. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata, ma di un'idea e sondaggio da parte del club giallorosso che in caso di cessione di Konè, potrebbe diventare qualcosa di più.

Idea Brandt per la trequarti

Altro tassello che manca in casa Juventus è l'acquisto di un trequartista che possa dare imprevedibiltà, velocità e tecnica all'intero reparto offensivo. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirgenza e del ds Carnevali e tra questi ci sarebbe anche quello di Julian Brandt, centrocampista tedesco appena svincolatosi dal Borussia Dortmund. Brandt è sicuramente una delle opportunità più interessanti sul mercato degli svincolati e la Vecchia Signora starebbe valutando il suo profilo. La possibile trattativa non appare però facile, vista la forte concorrenza di diversi club della Premier League che potrebbero garantire al classe 96 un ingaggio superiore a quello eventualmente proprosto dai bianconeri.

Il tedesco rappresenterebbe un bel colpo, un mix di esperienza e duttilità, vista la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli della trequarti ed in diversi sistemi di gioco.

Brandt non è il solo profilo seguito dalla Juventus che valuta anche Lorenzo Pellegrini, che come il tedesco non ha rinnovato il proprio contratto con la Roma. La Juve sarebbe pronta ad un'offerta per soffiare il numero sette alla società della Capitale. Più difficile la pista che porta a Brahim Diaz, ritenuto un elemento importante per il nuovo Real Madrid targato Josè Mourinho.