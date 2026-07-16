Michele Di Gregorio è sempre più lontano dalla Juventus. Dopo una stagione con alti e bassi, il portiere italiano potrebbe lasciare Torino così da permettere alla Vecchia Signora di acquistare un nuovo estremo difensore con le caratteristiche ideali per il gioco di mister Luciano Spalletti. Il classe 97 ha tanti estimatori in giro per l'Europa, in particolar modo in Inghilterra dove il Leeds sta sondando il terreno.

Il Leeds monitora Di Gregorio, i bianconeri pensano a Vicario

In attesa di completare la trattativa per Muharemovic, il club inglese continua a monitorare calciatori della Serie A.

Stando agli ultimi rumors, The Whites starebbero valutando il profilo del 28enne portiere bianconero come nuovo estremo difensore. Per la Juventus, Di Gregorio non è incedibile, anzi resta sulla lista dei giocatori in uscita ma solo con un'offerta tra i 15-18 milioni di euro, la Vecchia Signora prenderebbe in considerazione la cessione. Al momento non si può parlare di una trattativa in fase avanzata, ma di un sondaggio da parte del Leeds che nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Con l'addio sempre più vicino da parte dell'ex Monza, la dirigenza juventina avrebbe la liquidità per acquistare un nuovo portiere. Vista la resistenza dell'Aston Villa per il "Dibu" Martinez considerato un elemento fondamentale da Emery, la Juve sta continuando a perseguire la pista che porta a Guglielmo Vicario, pronto a lasciare il Tottenham e fare ritorno in Serie A.

Gli Spurs valutano l'ex Empoli tra i 15-20 milioni di euro.

Idea Icardi per l'attacco

La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. La società bianconera ed in particolar modo il direttore sportivo Carnevali sta lavorando su più tavoli per regalare a mister Spalletti uno-due attaccanti di alto livello così da essere competitivi in Italia ma anche in Europa. Se Pellegrino e Kolo Muani restano le prime scelte, la Vecchia Signora valuta anche possibili alternative e tra queste ci sarebbe quella che porta a Mauro Icardi.

L'attaccante argentino, appena svincolatosi dal Galatasaray, rappresenterebbe un ottimo colpo a parametro zero per esperienza, leadership e senso del gol.

Inoltre, Icardi ha già lavorato con Spalletti durante la sua esperienza sulla panchina dell'Inter e questo aspetto potrebbe giocare a suo favore per un eventuale rientro in Italia. Al momento non si può parlare di una reale trattativa, ma di un'idea da parte della Juve che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Oltre all'ex Inter, restano in auge anche altre piste come quella di Richarlidson del Tottenham e Mateta del Crystal Palace.