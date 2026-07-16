Si scalda l'asse Bologna-Torino sul fronte calciomercato. Oltre a Lucumì che resta uno dei profili maggiormente monitorati dalla Juventus per puntellare la retroguardia, sono diversi i calciatori che potrebbero rientrare in chacchierate tra i due club. Lato Bologna infatti, il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni per Jeff Ekhator e Vasilje Adzic, due talenti bianconeri che potrebbero partire in prestito.

Il Bologna valuta Ekhator e Adzic, la Juve prenda in considerazione cessioni in prestito

Partiamo dall'attaccante italiano appena arrivato dal Genoa per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

La dirigenza ha decisivo di investire sul classe 2006 che rappresenta il futuro della Juventus. Molto della sua eventuale conferma dipenderà dal tecnico Luciano Spalletti che potrebbe sia decidere di trattenerlo che di lasciarlo partire in prestito per aumentare il minutaggio e farlo rientrare a Torino nella prossima stagione già pronto e con un'esperienza maggiore. Il ritiro sarà quindi fondamentale per capire la vicenda Ekhator, con il Bologna molto interessato e che potrebbe esser in prima fila qualora la Vecchia Signora decidesse di lasciar partire il giovane azzurro in prestito.

Più semplice la situazione di Adzic che salvo imprevisti partità in prestito. Il trequartista montenegrino classe 2006 ha tanti estimatori in giro per l'Italia: dal Bologna, passando per il Sassuolo fino ad arrivare al Parma.

Opzione Gabriel Jesus per l'attacco

La Juventus è una delle società più attive sul fronte mercato, con l'intenzione di puntellare l'organico a disposizione di mister Spalletti e ritornare competitiva su tutti i fronti. Il reparto offensivo è quello che potrrebbe subire le maggiori modifiche: oltre all'eventuale partenza in prestito per Ekhator, restano in bilico le posizioni di David ed Openda non ritenuti incedibile dal tecnico di Certaldo.

Il Psg chiede troppo per Kolo Muani

Viste le richieste importanti da parte del Paris Saint Germain per Kolo Muani, la dirigenza juventina sta valutando alternative al bomber francese. Tra queste spunta anche quella di Gabriel Jesus, pronto a lasciare l'Arsenal ed a rimettersi in gioco.

L'attaccante brasiliano ha poco minutaggio nello scacchiere di Arteta e potrebbe decidere di cambiare aria. Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento non convince i Gunners che vorrebbero una cessione a titolo definitivo per circa 25-30 milioni di euro.

Sull'attaccante brasiliano ci sarebbe anche il Milan che oltre Goncalo Ramos, vorrebbe acquistare un altro calciatore di grande spessore per recitare un ruolo importante anche in Europa League.