La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. La società bianconera potrebbe rivoluzionare le corsie esterne: infatti, restano in bilico le posizioni di Andrea Cambiaso e Pierre Kalulu, corteggiati da alcuni top club europei. Per questo, la Vecchia Signora sta valutando eventuali alternative e tra queste spunta anche Theo Hernandez che potrebbe lasciare l'Arabia e ritornare in Europa.

Cambiaso e Kalulu in bilico, Theo possibile alternativa

L'esterno francese classe 97 vorrebbe ritornare in Europa dove ha offerto grandi prestazioni con la maglia del Milan.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità dell'affare. La valutazione del cartellino non è proibitiva poichè si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero ricavare da qualche cessione. Lo snodo fondamentale è rappresentato dall'ingaggio da 20 milioni percepito dal 28enne francese, troppe per le casse juventine. Al momento quindi, si può parlare di un sondaggio, di un'idea da parte della Vecchia Signora che però potrebbe svilupparsi qualora Theo accettasse un ingaggio inferiore. Una situazione simile a quella per Kessie che resta uno degli obiettivi per la mediana.

Theo Hernandez rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus e rinforzerebbe sensibilmente il pacchetto di esterni a disposizione di mister Spalletti.

Fisicità, tecnica, capacità realizzativa e soprattutto duttilità nel ricoprire sia il ruolo di terzino che di quinto a sinistra.

David nel mirino del Paris Fc

Jonathan David può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Nonostante un discreto Mondiale con la maglia del Canada, il classe 2000 resta in uscita con diverse società del campionato francese che sarebbero interessate. Oltre al Rennes che ha effettuato già dei sondaggi, ci sarebbe un interesse anche da parte del Paris Fc che vorrebbe riportare il canadese in Ligue 1. La Juve non fa sconti e vorrebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra che oscilla tra i 25-30 milioni di euro. Il club francese potrebbe decidere di accontentare la richiesta economica dei bianconeri ma molto dipenderà dalla volontà di David di lasciare Torino.

L'eventuale partenza del canadese unita a quella di Openda permetterebbe alla dirigenza juventina di ritornare sul mercato e puntellare il reparto offensivo. Detto di Mateo Pellegrino, risalgono le quotazioni di Richarlison valutato 30 milioni dal Tottenham, cifra inferiore rispetto ai 40-45 milioni di euro richiesti dal Paris Saint Germain per Kolo Muani che resta l'obiettivo numero per l'attacco.