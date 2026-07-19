Khephren Thuram è uno dei calciatori della Juventus maggiormente richiesti sul fronte calciomercato. Il centrocampista francese è seguito da diversi top team europei e di fronte ad un'offerta tra i 45-50 milioni di euro, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una cessione così da finanziare il mercato in entrata e trattenere gli altri pezzi da novanta presenti in rosa. Il direttore Carnevali sta quindi valutando possibili alternative e tra queste ci sarebbe anche Lucas Bergvall, centrocampista svedese che potrebbe lasciare il Tottenham in questa finestra di mercato.

Sondato il terreno per Bergvall

Il classe 2000 ha collezionato 28 presenze con la maglia degli Spurs nella passata stagione e nonostante ottime prestazioni, il suo futuro sembra incerto. Infatti, gli arrivi di Tonali e Mateus Fernandez, limiterebbero lo spazio al 26 svedese che starebbe valutando l'addio per giocare con maggiore continuità ed essere protagonista in Europa. Stando ad alcuni rumors, la Juve starebbe osservando la situazione e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con il club inglese. Una trattativa che però non appare facile vista la richiesta di circa 40-45 milioni da parte del Tottenham; la società bianconera potrebbe far leva sulla volontà del calciatore di cambiare aria così da abbassare la richiesta da parte degli Spurs.

Al momento, non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un sondaggio che potrebbe svilupparsi in caso di addio di Thuram e di una richiesta economica al ribasso da parte degli inglesi.

Bergvall rappresenterebbe un bel colpo per la mediana bianconera. Nonostante la giovane età, il centrocampista svedese ha dimostrato grande personalità e soprattutto duttilità vista la sua capacità di ricoprire diversi ruoli in molteplici sistemi di gioco, caratteristica che piace a mister Spalletti.

Idea Trubin per la porta

Snodo cruciale in casa Juventus è rappresentato dall'acquisto di un nuovo portiere. Le prestazioni non sempre continue da parte di Michele Di Gregorio hanno spinto mister Spalletti e la dirigenza alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Vista la resistenza dell'Aston Villa nei confronti del "Dibu" Martinez, il club bianconero valuta eventuali alternative come Anatolji Trubin, numero uno del Benfica.

Classe 2001, il portiere ucraino ha già maturato una grande esperienza internazionale e sarebbe nel radar bianconeri. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di 15-18 milioni di euro, con il club portoghese deciso a lasciar partire il 24enne solo di fronte a tale offerta. Resta viva anche la candidatura di Guglielmo Vicario, non incedibile per il Tottenham e valutato attorno ai 20 milioni di euro.