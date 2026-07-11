L'Inghilterra e la Norvegia si affrontano oggi, sabato 11 luglio, nel terzo dei quarti di finale dei Mondiali 2026. In programma a Miami alle ore 23, la partita mette in palio un posto in semifinale nella rassegna iridata.

La nazionale dei Tre Leoni, guidata dal CT Thomas Tuchel, ha superato il Messico per 3-2 negli ottavi, grazie a una doppietta di Jude Bellingham e un gol di Harry Kane. La Norvegia di Ståle Solbakken ha eliminato il Brasile con un 2-1, frutto delle due reti di Erling Haaland.

Inghilterra-Norvegia: orario e probabili formazioni

Calcio d'inizio alle ore 23 di oggi, sabato 11 luglio.

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1. Ecco le probabili formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Norvegia (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Ødegaard; Nusa, Haaland, Schjelderup.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match tra Inghilterra e Norvegia sarà trasmesso in diretta tv su Rai1 e DAZN. In streaming, l'incontro sarà disponibile su Rai Play, sull'app di DAZN e su Rainews.it.

Il tabellone dei quarti di finale include, oltre a Inghilterra-Norvegia, le sfide Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Argentina-Svizzera. Tutte trasmesse in chiaro e in streaming sulle piattaforme Rai.