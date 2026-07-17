Il Napoli si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto all'inizio della nuova stagione: il neo-acquisto Alessandro Buongiorno, difensore su cui il club riponeva grandi aspettative, non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. La notizia, diffusa ufficialmente dalla società azzurra, ha rivelato che il calciatore è alle prese con un infortunio al ginocchio destro. Questa problematica fisica non è del tutto nuova per Buongiorno, in quanto era già emersa con evidenza durante le prime visite mediche di rito per la stagione in corso e, ancor prima, aveva condizionato in maniera significativa il finale della sua scorsa annata sportiva, generando una certa apprensione.

Il comunicato del Napoli ha chiarito la situazione, spiegando che "in considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato". Per fare luce sulla natura e l'entità dell'infortunio, il difensore ha già completato una serie di indagini diagnostiche, le quali erano state previste proprio per approfondire le sue condizioni. I risultati di questi esami hanno purtroppo evidenziato la necessità di un ulteriore passaggio fondamentale: sottoporsi a un consulto specialistico. L'obiettivo primario di questo incontro con esperti è valutare con la massima accuratezza se sia indispensabile procedere con un intervento chirurgico sul ginocchio destro.

Tale incertezza, ovviamente, mette seriamente in discussione la sua disponibilità per la prima giornata di campionato, un appuntamento cruciale che vedrà il Napoli impegnato in trasferta sul difficile campo del Genoa.

Tempi di recupero incerti e il futuro di Buongiorno

La condizione fisica di Alessandro Buongiorno rimane, dunque, al centro dell'attenzione e sotto stretta osservazione da parte dello staff medico e tecnico del Napoli. La decisione definitiva riguardo a un eventuale intervento chirurgico sarà presa soltanto dopo l'esito del consulto specialistico, un momento decisivo per il percorso di recupero del giocatore. È evidente che, qualora l'operazione dovesse rivelarsi inevitabile, i tempi di recupero subirebbero un significativo e inevitabile allungamento.

Questo scenario comporterebbe il rischio concreto che Buongiorno possa non essere a disposizione non solo per l'inizio della nuova stagione calcistica, ma anche per un periodo prolungato che potrebbe estendersi per diversi mesi successivi. La dirigenza e lo staff medico del club azzurro sono impegnati a definire il percorso di recupero più efficace e mirato, analizzando con scrupolo tutte le opzioni terapeutiche disponibili per garantire al difensore il miglior rientro possibile in campo.

Implicazioni per il Napoli e il rischio di uno stop prolungato

Le attuali proiezioni indicano che l'assenza di Buongiorno sarà quasi certamente estesa all'intero ritiro pre-stagionale e, con ogni probabilità, anche all'avvio del campionato di Serie A, la cui prima giornata è in calendario per il weekend del 23 agosto.

La durata precisa dello stop dipenderà in larga misura dall'esito del consulto medico e, di conseguenza, dalla decisione che verrà presa in merito all'eventuale intervento chirurgico. In caso di operazione, si prospetta un periodo di inattività che potrebbe estendersi anche per diversi mesi, rappresentando una sfida non indifferente per le strategie difensive del club. Questa complessa situazione impone al Napoli di considerare con urgenza e valutare attentamente eventuali alternative e potenziali rinforzi per il reparto arretrato. Sarà fondamentale agire tempestivamente per assicurare la necessaria copertura in vista delle cruciali prime sfide ufficiali della stagione, garantendo alla squadra la solidità difensiva richiesta per affrontare al meglio gli impegni iniziali.