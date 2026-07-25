La Juventus si appresta a definire la cessione di Loïs Openda, con l'attaccante belga ormai prossimo al trasferimento al Lione. Un segnale inequivocabile del suo futuro imminente lontano da Torino è giunto direttamente dal Belgio, dove i bianconeri stanno affrontando la preparazione estiva. Il tecnico Luciano Spalletti ha infatti escluso il classe 2000 dalla lista dei convocati per la seconda amichevole precampionato contro lo Standard Liegi.

Nonostante fosse stato regolarmente convocato per il test, Openda non ha trovato posto nemmeno in panchina, confermando le voci di mercato.

Questa esclusione rappresenta un ulteriore indizio sulla trattativa in corso tra la società torinese e il club francese, che appare ormai in dirittura d’arrivo. La Juventus sta infatti perfezionando gli ultimi dettagli per la cessione del giocatore, il quale si prepara a intraprendere una nuova esperienza professionale in Ligue 1.

I dettagli dell'accordo tra Juventus e Lione

L'operazione tra le due società è stata definita sulla base di un prestito secco. Il Lione si impegnerà a coprire interamente lo stipendio del giocatore, mentre la Juventus riceverà un corrispettivo di tre milioni di euro per il prestito annuale dell'attaccante. Loïs Openda è atteso in Francia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto, con l'ufficializzazione che dovrebbe giungere all'inizio della prossima settimana.

Questo trasferimento non solo permetterà alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi, ma anche di liberare uno degli esuberi presenti nella rosa. La scelta di Luciano Spalletti di non impiegare Openda nell'amichevole contro lo Standard Liegi sottolinea la chiara intenzione del club di accelerare la conclusione dell'affare, evitando qualsiasi rischio in vista della formalizzazione dell'accordo.

Il percorso di Openda in bianconero

Acquistato dalla Juventus nella scorsa sessione estiva di mercato, Loïs Openda non è riuscito a soddisfare le aspettative e a imporsi come un elemento chiave della squadra. Nella sua unica stagione con la maglia bianconera, l'attaccante ha collezionato un totale di trentaquattro presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, mettendo a segno solamente due reti: una contro la Roma e l'altra contro il Bodo/Glimt.

Dopo un'annata complicata e al di sotto delle attese, il passaggio al Lione rappresenta per Openda un'importante occasione di rilanciarsi. Il campionato francese, la Ligue 1, non gli è nuovo, avendo già disputato una stagione positiva con il Lens nell'annata 2022/23. Nel frattempo, la Juventus continua la sua preparazione estiva, focalizzandosi sulle prossime sfide e sulle ulteriori operazioni di mercato ancora da definire, ora senza il contributo di Openda.