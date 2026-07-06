L'Udinese ha ufficialmente inaugurato la sua stagione 2026/27, affermandosi come la prima società di Serie A a dare il via alla preparazione. Il raduno si è tenuto il 6 luglio 2026 presso il centro sportivo Dino Bruseschi di Udine, dove la squadra ha iniziato una serie di test e allenamenti sotto la guida di Kosta Runjaic. Per il tecnico tedesco, questo rappresenta l'inizio del suo terzo anno consecutivo sulla panchina friulana, con un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027.

La fase iniziale della preparazione si protrarrà per due settimane nella città di Udine.

Successivamente, i bianconeri si trasferiranno a Lienz, in Austria, per un ritiro che si svolgerà dal 22 luglio al 4 agosto. Questa scelta conferma la località del Tirolo Orientale per il secondo anno consecutivo, con il Dolomiten Stadion che fungerà nuovamente da quartier generale per le sedute di allenamento. Durante il periodo austriaco, sono in programma diverse amichevoli internazionali, il cui calendario dettagliato sarà comunicato nelle prossime settimane.

La rosa bianconera e i volti nuovi al raduno

Alla ripresa dei lavori, sono attesi complessivamente trentasei calciatori, tra cui figurano sia i nuovi innesti che numerosi giovani promettenti. Alcuni elementi chiave della rosa – come Bravo, Buta, Lovric, Modesto, Okoye, Payero, Piotrowski e Zemura – raggiungeranno il gruppo nel corso della prossima settimana.

Il loro arrivo posticipato è stato concordato con il club a seguito degli impegni con le rispettive nazionali al termine della stagione 2025/26. Anche Karlström si aggregherà più avanti, dopo aver partecipato ai Mondiali con la Svezia fino alla scorsa settimana.

Una particolare curiosità circonda la presenza di Nicolò Zaniolo al primo allenamento odierno, previsto per le 18.30. Il fantasista è stato acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per cinque milioni di euro, con una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita. Tuttavia, è in corso un braccio di ferro con la società riguardo all'ingaggio, una situazione che ha già attirato l'attenzione di diverse big del calcio europeo. Nelle prossime ore, sono previste anche le visite mediche a Roma per Unai Gomez, trequartista in arrivo dall'Athletic Bilbao, che dovrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni a partire da domani.

Serie A 2026/27: il via alla preparazione

Nel contesto più ampio della Serie A 2026/27, l'Udinese non è l'unica squadra ad aver dato il via ai lavori. Il 6 luglio, infatti, hanno iniziato la preparazione anche Monza e Atalanta, concentrandosi sui primi test medici e fisici. Il Monza si è ritrovato presso il centro sportivo Berlusconi, mentre l'Atalanta ha avviato le attività al Centro Bortolotti di Bergamo. La maggior parte delle altre squadre del massimo campionato italiano ha programmato i propri raduni e ritiri tra il 7 e il 16 luglio, scegliendo destinazioni che spaziano dalle località di montagna in Italia alle tournée all'estero.

Per l'Udinese, il programma dei ritiri conferma il trasferimento a Lienz, in Austria, dal 22 luglio al 4 agosto.

Questa scelta, già adottata nella stagione precedente, vedrà il Dolomiten Stadion fungere nuovamente da quartier generale per gli allenamenti, con la partecipazione dell'intera rosa e l'inserimento graduale dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali.