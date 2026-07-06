l mercato dei difensori potrebbe muovere equilibri importanti tra Serie A e scenari internazionali. Il Napoli avrebbe infatti deciso di abbandonare la pista che porta a Mario Gila, ormai vicino a un accordo con il Milan, e starebbe valutando un'operazione estremamente complicata, quella di Gleison Bremer. Nel frattempo l’Inter avrebbe presentato la prima offerta per Anan Khalaili senza però andare a segno.

Napoli, Gila sfuma: nel mirino Bremer per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli avrebbe ormai deciso di mollare la presa su Mario Gila.

Il centrale della Lazio sarebbe infatti sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, che avrebbe accelerato nelle ultime ore per chiudere l’operazione. Una situazione che avrebbe costretto la dirigenza partenopea a cambiare strategia, virando su obiettivi comunque di primo piano per rinforzare il reparto arretrato.

Tra i nomi finiti sul taccuino di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Giovanni Manna spiccherebbe quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe considerato uno dei profili più affidabili del campionato, ma al tempo stesso non rientrerebbe tra gli intoccabili della rosa bianconera. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa: la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di svendere il proprio centrale e la valutazione economica, circa 40 milioni, rappresenterebbe il principale ostacolo all’operazione.

Inter su Khalaili, ma l’Union SG resiste: anche il Como alla finestra

Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe mosso un primo passo concreto per Anan Khalaili. Il club nerazzurro avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro all’Union Saint-Gilloise per l’esterno destro israeliano, proposta però immediatamente rispedita al mittente dalla società belga.

L’Union SG avrebbe infatti fissato il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ritenendo il proprio talento uno dei pezzi più pregiati della rosa. Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe inserito anche il Como, pronto a sfruttare la disponibilità economica del progetto targato Hartono per provare a bruciare la concorrenza dei nerazzurri.