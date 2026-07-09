Il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno si prepara a ospitare un momento di grande risonanza per il calcio italiano: la presentazione ufficiale dei calendari della Serie BKT per la stagione 2026/2027. L'appuntamento, che segna la 95ª edizione della storia del campionato cadetto, è fissato per mercoledì 22 luglio, con inizio alle ore 18. Sarà un evento clou che darà il via alle aspettative per la nuova annata sportiva.

L'organizzazione di questo prestigioso evento è frutto di una stretta collaborazione tra la Lega Serie B, il Comune di Ascoli Piceno e l'Ascoli Calcio 1898.

La scelta di questa sede, come evidenziato dalla Lega stessa, mira a valorizzare le eccellenze del territorio italiano, offrendo una vetrina significativa alla città marchigiana. La manifestazione non sarà esclusivamente sportiva, ma si configurerà anche come un appuntamento di intrattenimento e spettacolo, pensato per coinvolgere un pubblico vasto e variegato.

Durante la serata, l'attenzione sarà tutta rivolta alla rivelazione delle giornate del torneo e al percorso che attenderà le venti squadre partecipanti. Sarà il momento in cui tifosi e addetti ai lavori scopriranno il destino delle proprie formazioni, tra sfide attese e incroci inediti. L'evento godrà di un'ampia risonanza mediatica, essendo trasmesso in diretta dai broadcaster ufficiali del campionato e attraverso gli account social della Lega Serie B, garantendo una copertura capillare e un coinvolgimento diffuso.

La 95ª stagione prende il via

La presentazione dei calendari rappresenta, a tutti gli effetti, il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno sportivo per la Serie B. Questo evento inaugura simbolicamente la stagione 2026/2027, accendendo i riflettori su un campionato che, giunto alla sua 95ª edizione, continua a generare grande passione e interesse in tutta Italia. La prestigiosa cornice artistica del Teatro dei Filarmonici aggiunge un tocco di solennità e importanza a questo inizio di stagione, sottolineando il valore culturale e sociale che il calcio riveste nel nostro Paese.

Ascoli Piceno, cuore pulsante dell'evento

La decisione di ospitare l'evento ad Ascoli Piceno e, in particolare, nel suo storico Teatro dei Filarmonici, rafforza ulteriormente il legame tra il campionato cadetto e le realtà locali.

Questa scelta non solo conferisce un ulteriore prestigio alla manifestazione, ma offre anche un'occasione unica per celebrare la storia e la tradizione della Serie B, coinvolgendo attivamente la comunità locale. L'attesa è palpabile tra istituzioni, tifosi e appassionati, tutti pronti a vivere un momento significativo e ricco di emozioni per il calcio italiano, che si preannuncia come un vero e proprio festival sportivo e culturale.