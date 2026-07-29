L'attesa è ormai conclusa. La nuova stagione di Serie C 2026-2027 prenderà forma seguendo il criterio geografico già utilizzato negli ultimi anni. Le squadre saranno distribuite nei tre raggruppamenti in base alla posizione sul territorio nazionale, con un elemento determinante: a fare fede sarà la sede dell’impianto dove il club disputa effettivamente le partite interne. Una scelta pensata per limitare gli spostamenti e mantenere una divisione equilibrata tra Nord, Centro e Sud. Non più novità la presenza delle formazioni U23 dei club di Serie A, con la riammissione del Foggia e l'esclusione della Ternana.

Un campionato che si preannuncia combattuto soprattutto nel raggruppamento C, dove saranno presenti grandi piazze con un bacino di tifosi importante la Lega Pro.

Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Inter U23: il sorteggio decide la destinazione

Grande attenzione è rivolta alle tre formazioni Under 23 presenti in Serie C. Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Inter U23 saranno inserite nei tre gironi attraverso un sorteggio, con l’unico vincolo che ogni squadra dovrà finire in un gruppo differente. Non ci sarà quindi alcun criterio legato alla vicinanza geografica. Le indiscrezioni indicano una possibile presenza dell’Inter U23 nel Girone C, dell’Atalanta nel Girone B e della Juventus nel Girone A, ma ogni scenario resta da confermare.

La presenza dei nerazzurri nel girone Meridionale rappresenterà una prima volta, dopo le partecipazioni degli anni precedenti di Juventus e Atalanta. Non saranno presenti altre compagini U23, con il Milan Futuro che sarà ancora una volta presente in Serie D dopo al retrocessioni di due anni fa.

Girone C Serie C 2026/27, tutte le squadre attese nel raggruppamento

Tra le ipotesi più attese c’è la composizione del Girone C, che potrebbe comprendere numerose formazioni del Sud Italia. L’elenco prevede Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento e Altamura. La composizione definitiva sarà ufficializzata nelle prossime ore, mentre i calendari della Serie C 2026/27 sono attesi per domani.