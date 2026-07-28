Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, ha inviato un chiaro messaggio di sostegno a Roberto Mancini e Claudio Ranieri, figure di spicco appena nominate dalla FIGC. In un comunicato ufficiale, Simonelli ha descritto le ore precedenti come "intense e certamente non semplici", esprimendo contestualmente "i migliori auguri di buon lavoro" a entrambi. Ha inoltre ribadito il pieno appoggio alla decisione presa dal presidente federale Malagò, sottolineando l'importanza di un fronte unito nel calcio italiano.

Il Messaggio della Lega Serie A per i Nuovi Incarichi

Nel testo diffuso dalla Lega, Simonelli ha dichiarato esplicitamente: "A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in FIGC." Questa affermazione segue un periodo di significative decisioni, che il presidente ha riconosciuto come "ore intense e certamente non semplici". Ha poi aggiunto che, a fronte di tali momenti, la Lega non può che "appoggiare la bontà della scelta effettuata dal Presidente Malagò". L'invito è chiaro: "È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione", un appello alla coesione per il futuro del settore.

Simonelli ha espresso grande fiducia nelle capacità dei due tecnici, affermando: "Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano." Questo passaggio evidenzia l'aspettativa che Mancini e Ranieri possano essere catalizzatori per una nuova fase di successo e rilancio per il calcio italiano.

Il Contesto delle Nomine e le Prospettive Future

La dichiarazione del presidente Simonelli giunge in un frangente particolarmente delicato per il calcio italiano, caratterizzato da importanti cambiamenti nella guida tecnica della Nazionale.

La scelta di affidare ruoli chiave a figure come Roberto Mancini e Claudio Ranieri è vista come una mossa strategica che punta sull'esperienza e sull'affidabilità comprovata. Questa decisione è stata accolta con favore dalla Lega Serie A, che ne riconosce il valore in un momento di transizione.

Simonelli ha voluto rimarcare la necessità di un approccio collaborativo e responsabile da parte di tutte le componenti del sistema calcio. L'obiettivo è affrontare con determinazione le sfide che si prospettano, mirando a un rilancio complessivo che possa riportare il movimento ai vertici che gli competono. La sinergia tra le diverse istituzioni e le figure tecniche sarà cruciale per il raggiungimento di questi ambiziosi traguardi.

Dettagli sulle Nuove Figure Tecniche

Le recenti nomine vedono Roberto Mancini in una posizione di rilievo per il ruolo di commissario tecnico, affiancato da Claudio Ranieri come direttore tecnico. Questa soluzione è stata valutata come una scelta rapida ed efficace per la FIGC, in grado di portare stabilità e competenza. Parallelamente, per le squadre giovanili, si profila l'ipotesi di un coinvolgimento di Gianfranco Zola, un nome che aggiunge ulteriore prestigio e competenza al quadro tecnico federale. Queste decisioni mirano a rafforzare l'intera struttura del calcio nazionale, dalle prime squadre alle categorie giovanili, con l'obiettivo di costruire un futuro solido e vincente.