Crysencio Summerville è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. L'olandese ha espresso la sua disponibilità al trasferimento, e il club giallorosso ha offerto 46 milioni di euro al West Ham per il cartellino. La trattativa è entrata nella fase decisiva: il club inglese valuta il giocatore con una clausola di 45 milioni di sterline. Summerville, dal canto suo, ha aperto a ridurre l'ingaggio a circa 4,5 milioni a stagione, ma attende eventuali offerte dalla Premier League. L'ottimismo giallorosso cresce, con la società che punta a chiudere rapidamente l'operazione per rafforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini.

La Roma ha anche accelerato sui rinnovi contrattuali: il centrocampista Bryan Cristante ha prolungato il suo legame fino al 2028 e il difensore Gianluca Mancini ha firmato fino al 2029. Si attende di definire il futuro di Lorenzo Pellegrini.

Obiettivi e Movimenti di Mercato

Oltre a Summerville, la Roma monitora Franck Kessié per potenziare il centrocampo. L'ex Atalanta e Milan, reduce dall'esperienza in Arabia Saudita, è un obiettivo conteso anche dalla Juventus, delineando un duello di mercato. La società capitolina valuta diverse opportunità per completare l'organico e assicurare alternative di qualità.

Nel panorama del calciomercato, si registrano altri movimenti. Christ Inao Oulai ha sostenuto le visite mediche a Firenze, pronto a rinforzare il centrocampo di mister Grosso.

Margim Vojvoda è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese, arrivando dal Como a titolo definitivo con un contratto fino al 2028 e un'opzione per un'ulteriore stagione. Sul fronte delle cessioni, la Juventus sta lavorando per sfoltire la rosa, con Nico Gonzalez e Juan Cabal tra i principali candidati a lasciare Torino.

La trattativa per Summerville rimane aperta, e la Roma attende una risposta definitiva sia dal giocatore che dal West Ham, continuando a valutare altri profili per il reparto offensivo, consapevole che le dinamiche di mercato possono evolvere rapidamente.