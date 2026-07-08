Il presidente del Torino ha voluto fare chiarezza sulla situazione societaria del club, sottolineando che al momento non esistono offerte formali per l'acquisizione. In una dichiarazione, il dirigente ha spiegato che, pur essendoci soggetti interessati a valutare la società, nessuno ha presentato una proposta vincolante.

"Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un nulla di fatto. L’offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società", ha affermato il presidente, evidenziando come l'interesse manifestato finora non si sia tradotto in alcuna trattativa concreta o in una proposta d'acquisto effettiva.

Stabilità societaria e prospettive future

Il chiarimento arriva in un momento in cui si susseguono numerose voci e speculazioni sul futuro del club granata. Il presidente ha voluto così ribadire la stabilità della situazione, sottolineando che l'unico elemento rilevante resta la presentazione di un'offerta vincolante, che al momento non è stata avanzata da nessun soggetto interessato. Questo messaggio mira a rassicurare l'ambiente e i tifosi riguardo all'attuale assetto proprietario.

Il contesto di mercato e la gestione del club

Le dichiarazioni del presidente si inseriscono in un contesto di viva attenzione mediatica verso le possibili evoluzioni societarie nel calcio italiano. In assenza di offerte concrete, la proprietà del Torino resta saldamente nelle mani dell'attuale presidente, che ha ribadito la sua politica di trasparenza e chiarezza nella gestione delle trattative. L'interesse di alcuni soggetti a valutare i "numeri" della società è interpretato come una normale prassi di mercato, senza sviluppi immediati o cambiamenti all'orizzonte per il club.