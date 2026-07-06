L'Udinese è la prima squadra di Serie A a inaugurare la preparazione per la stagione 2026/27. Il gruppo si è riunito oggi al centro sportivo Dino Bruseschi, sotto la guida di Kosta Runjaic. Runjaic avvia il terzo anno sulla panchina friulana, con contratto fino al 30 giugno 2027.

Programma del ritiro estivo

La preparazione iniziale si terrà a Udine per due settimane. Poi la squadra si sposterà a Lienz, in Austria, dal 22 luglio al 4 agosto. Il Dolomiten Stadion ospiterà gli allenamenti. Durante il ritiro, sono previste amichevoli internazionali, il cui calendario sarà annunciato.

Convocati e rientri scaglionati

Alla ripresa, 36 calciatori, tra nuovi innesti e giovani. Bravo, Buta, Lovric, Modesto, Okoye, Payero, Piotrowski e Zemura si uniranno la prossima settimana per impegni nazionali. Karlström si aggregherà più avanti, dopo i Mondiali con la Svezia.

Mercato: Zaniolo in bilico, arriva Unai Gómez

Focus su Nicolò Zaniolo al primo allenamento. Acquisito dal Galatasaray (5 milioni più 50% futura rivendita), la sua permanenza è in bilico per un braccio di ferro sull'ingaggio, con interesse di big. In arrivo un altro trequartista, Unai Gómez dall'Athletic Bilbao. Oggi visite mediche a Roma, si unirà ai compagni domani.

Udinese, avvio anticipato in Serie A

L'Udinese è la prima di Serie A a riprendere la preparazione. Convocati il 5 luglio, allenamenti dal 6 luglio al Bruseschi. Atalanta e Monza seguiranno calendario simile per test medici e fisici, con avvio anticipato per diverse formazioni di Serie A.