La Juventus continua a concentrarsi sul mercato per rinforzare portiere, centrocampo e attacco, ma Luciano Spalletti avrebbe individuato in Brahim Diaz il giocatore capace di fare davvero la differenza. Il fantasista spagnolo, naturalizzato marocchino e protagonista di un ottimo Mondiale 2026, è da tempo uno dei profili preferiti dall'allenatore bianconero. Il suo nome era già stato indicato alla dirigenza e resta in cima alla lista dei desideri anche dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali.

Tra dieci giorni l'Inter darà ufficialmente il via al ritiro estivo in Germania, dove Cristian Chivu potrà iniziare a lavorare con una prima versione della rosa.

Il gruppo sarà ancora privo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma l'obiettivo della società è mettere a disposizione dell'allenatore almeno un paio di nuovi acquisti già dall'inizio della preparazione.

La dirigenza vuole chiudere l'operazione per il nuovo esterno destro, individuato come il sostituto ideale di Denzel Dumfries. Il profilo scelto è quello dell'israeliano Anan Khalaili, reduce da un'ottima stagione con l'Union Saint-Gilloise. Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, che è pronto a legarsi all'Inter con un contratto di cinque anni, resta da definire l'accordo tra i due club.

Spalletti vuole Brahim Diaz alla Juventus, il club riflette

Per il momento, però, il futuro di Brahim Diaz resta in sospeso.

L'impegno ai Mondiali ha inevitabilmente rallentato ogni trattativa e lo stesso giocatore ha espresso chiaramente il suo desiderio di rientrare a Madrid, dichiarando di voler lavorare con José Mourinho. Parole che sembrano allontanare, almeno nell'immediato, l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus.

Nonostante ciò, il club bianconero non ha intenzione di abbandonare la pista. Spalletti segue il classe 1999 da mesi ed è convinto che le sue qualità tecniche, la creatività e la capacità di accendere la trequarti possano dare alla squadra quella fantasia necessaria per risolvere le partite più complicate.

La situazione potrebbe sbloccarsi soltanto dopo la conclusione del Mondiale e delle vacanze estive, quando Brahim Diaz avrà un quadro più chiaro del suo ruolo nel Real Madrid.

Molto dipenderà dalle decisioni di Mourinho: se il tecnico portoghese gli garantirà spazio, il giocatore potrebbe restare; in caso contrario, complice la forte concorrenza nel reparto offensivo, il club spagnolo potrebbe prendere in considerazione una cessione.

A quel punto la Juventus valuterà la fattibilità economica dell'operazione. Per Spalletti, infatti, Brahim Diaz non rappresenta un semplice rinforzo, ma un elemento capace di cambiare il livello tecnico della squadra e di dare una nuova dimensione al progetto bianconero.

L'Inter vuole chiudere per Khalaili: offerta di 25 milioni di euro

La trattativa procede positivamente e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L'intesa economica dovrebbe essere raggiunta sulla base di circa 25 milioni di euro, bonus inclusi.

Una cifra che soddisferebbe tutte le parti coinvolte: il club belga realizzerebbe un'importante plusvalenza, pur dovendo riconoscere una percentuale al Maccabi Haifa, mentre l'Inter riuscirebbe a rispettare il budget prefissato senza compromettere le altre operazioni di mercato. Anche il giocatore spinge affinché l'affare venga definito al più presto.

Nei giorni scorsi si era parlato della volontà dell'Union Saint-Gilloise di alzare la richiesta fino a 30 milioni di euro, approfittando dell'interesse manifestato inizialmente anche dal Napoli. Tuttavia, con il successivo passo indietro del club partenopeo, l'asta non è mai realmente partita e la valutazione è rimasta su cifre più vicine a quelle proposte dall'Inter.

Il lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio, però, non si limita all'esterno offensivo. La società continua infatti a monitorare anche altri reparti. Per la difesa resta vivo l'interesse nei confronti di Trevoh Chalobah, mentre a centrocampo torna con forza il nome di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool era già stato seguito durante il mercato invernale e, dopo essere momentaneamente passato in secondo piano per dare priorità ad altre operazioni, è tornato a occupare una posizione di rilievo nella lista dei possibili rinforzi. Ad oggi, il 25enne inglese rappresenta ancora la prima scelta dell'Inter per rafforzare la mediana.

Il Tottenham punta Leao, pronta una super offerta per il Milan

A fare sul serio sarebbe ora il Tottenham guidato da Roberto De Zerbi: gli Spurs avrebbero già avviato contatti molto positivi con Jorge Mendes, che cura gli interessi del giocatore insieme al padre.

Dal canto suo, Leao vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Premier League. Il campionato inglese rappresenta da tempo una delle sue destinazioni preferite e il progetto tecnico del Tottenham, con De Zerbi intenzionato ad affidargli un ruolo centrale nel reparto offensivo, avrebbe conquistato il portoghese. A rendere ancora più interessante l'ipotesi londinese ci sarebbero anche un ingaggio importante e la possibilità di essere uno dei punti di riferimento della squadra nel progetto di rilancio dopo una stagione estremamente complicata.

Dal punto di vista economico, il Tottenham non sembra avere particolari ostacoli. Il club inglese ha già investito circa 200 milioni di euro in questa sessione di mercato, assicurandosi giocatori del calibro di Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes e Sandro Tonali, quest'ultimo grande amico ed ex compagno di squadra di Leao al Milan. Per lasciar partire il suo numero 10, il club rossonero chiederebbe una cifra intorno ai 60 milioni di euro, una valutazione ritenuta sostenibile dagli Spurs.

In Inghilterra cresce l'ottimismo sulla possibilità di arrivare a un accordo e c'è chi collega le recenti operazioni di mercato del Milan proprio all'eventuale incasso derivante dalla cessione del portoghese.

Tuttavia, il Tottenham non è l'unica società sulle tracce dell'esterno. Le sue prestazioni al Mondiale hanno infatti riportato d'attualità anche l'interesse del Barcellona, che segue Leao ormai da diverse stagioni.