L'Udinese deve affrontare il suo primo intoppo di questa nuova stagione, iniziata appena lunedì scorso. Il neo acquisto Giorgi Chakvetadze, centrocampista georgiano arrivato dal Watford, è costretto a fermarsi per diverse settimane a causa di un infortunio. La notizia, comunicata dal club friulano, riguarda una frattura al terzo metatarso del piede destro, subita dal giocatore durante gli impegni con la sua nazionale nel mese di giugno. L'entità del problema è stata accertata solo alla ripresa degli allenamenti a Udine, gettando un'ombra sulla preparazione estiva del club.

Stop forzato per il centrocampista georgiano

Attualmente, Chakvetadze sta seguendo un percorso riabilitativo intensivo, sotto la supervisione dello staff medico dell'Udinese. Questo stop forzato gli impedirà di partecipare alla quasi totalità della preparazione estiva con il resto della squadra, un fattore che potrebbe ritardare il suo pieno inserimento nei meccanismi di gioco. Sebbene non sia stata fornita una data precisa per il suo rientro in campo, si prevede un'assenza di alcune settimane, cruciali per l'inizio del campionato.

Il profilo di Chakvetadze e la sua storia di infortuni

Giorgi Chakvetadze, classe 1999, è giunto all'Udinese dal Watford, club anch'esso di proprietà della famiglia Pozzo.

Il centrocampista, un nazionale georgiano, è un giocatore dalle caratteristiche importanti: è veloce, dinamico, dotato di buona visione di gioco e un notevole senso dell'assist. Può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di esterno a centrocampo, prevalentemente sulla fascia sinistra, essendo di piede destro, ed è pericoloso anche sui calci piazzati. La sua carriera, tuttavia, è stata purtroppo costellata da una serie di problemi fisici. In passato, ha già dovuto affrontare un complesso problema osseo e una frattura da stress al piede destro, un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per ben otto mesi durante la sua esperienza in Inghilterra. Nella scorsa stagione al Watford, ha perso le prime sedici partite di Championship proprio a causa di infortuni.

Questo nuovo infortunio rappresenta quindi un ulteriore ostacolo nel percorso del talentuoso giocatore, che ora dovrà concentrarsi sul recupero per poter dimostrare il suo valore con la maglia bianconera e superare questa ennesima battuta d'arresto.