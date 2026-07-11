Il mercato continua a regalare scenari inattesi. In casa Juventus torna infatti d'attualità un nome di assoluto prestigio per la porta come quello di Alisson Becker, il cui futuro al Liverpool potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Nel frattempo, Roma e Napoli avrebbero ricevuto una proposta che porta a Marcus Rashford, anche se l'operazione appare tutt'altro che semplice per motivi economici.

Alisson-Juventus, tutto dipende dalle scelte del Liverpool

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Di Natale, la pista che conduce ad Alisson potrebbe tornare sorprendentemente percorribile per la Juventus.

Il futuro del portiere brasiliano sarebbe infatti strettamente legato alle decisioni del nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola, chiamato a scegliere il titolare tra i pali in vista della prossima stagione.

Se il tecnico spagnolo dovesse puntare su Giorgi Mamardashvili come numero uno, relegando Alisson al ruolo di secondo portiere, allora l'ex Roma potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza lontano dall'Inghilterra. È proprio in questo scenario che la Juventus potrebbe tornare alla carica, cogliendo un'opportunità che già qualche settimana fa si era palesata ma che poi era svanita. Da tenere sempre in considerazione piste alternative come quella di Vicario.

Rashford offerto a Roma e Napoli, ma l'ingaggio frena tutto

Sul fronte offensivo, invece, il nome che sta circolando in queste ore è quello di Marcus Rashford. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'attaccante inglese sarebbe stato proposto sia alla Roma sia al Napoli in vista della nuova stagione.

Reduce da una buona annata in prestito al Barcellona, Rashford è destinato a rientrare al Manchester United, club con cui è ancora sotto contratto. Il vero ostacolo all'operazione, però, sarebbe rappresentato dall'ingaggio: l'esterno percepisce infatti circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori portata per entrambe le società italiane.

Per questo motivo, un eventuale trasferimento potrebbe diventare concreto soltanto qualora il Manchester United decidesse di contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore. Senza un'apertura da parte dei Red Devils sotto il profilo economico, la suggestione Rashford è destinata a rimanere tale.