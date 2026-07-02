Il Venezia FC ha ufficializzato il tesseramento del difensore portoghese Thierry Rendall Correia. Il calciatore, il cui contratto con il Valencia era scaduto il 30 giugno, ha sottoscritto un accordo con il club arancioneroverde valido fino al termine della stagione 2026/27, con la previsione di un rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Contestualmente, la società lagunare ha annunciato la cessione a titolo definitivo del difensore Michael Svoboda al Brighton & Hove Albion FC, squadra militante nella Premier League.

Nato ad Amadora, in Portogallo, il 9 marzo 1999, Correia è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, esordendo in prima squadra nella stagione 2018/19 con un totale di sette presenze, di cui due in Europa League.

Nell’estate del 2019, si è trasferito al Valencia, dove ha collezionato 160 gare ufficiali, realizzando due reti e fornendo sei assist. La sua carriera internazionale lo ha visto vestire la maglia di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, distinguendosi con la conquista del titolo di Campione d’Europa sia con l’Under 17 sia con l’Under 19.

Le prime parole di Correia e il futuro in arancioneroverde

Thierry Correia ha espresso le motivazioni della sua scelta, dichiarando: “Ho scelto il Venezia FC per il progetto. Lavorerò per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”. Rivolgendosi ai tifosi arancioneroverdi, il difensore ha aggiunto con determinazione: “Lavorerò duramente ogni giorno per aiutare la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite durante la stagione in Serie A”.

La partenza di Michael Svoboda segna la fine di un ciclo importante per il Venezia FC. Arrivato nella stagione 2020/21, il difensore austriaco lascia il club dopo aver totalizzato 138 presenze e cinque reti. Durante la sua permanenza in laguna, Svoboda ha avuto un ruolo cruciale, contribuendo a tutte e tre le recenti promozioni in Serie A del Venezia FC e disputando anche due campionati nella massima serie. Nell’ultima stagione, culminata con il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A, ha indossato con orgoglio la fascia di capitano, guidando la squadra alla vittoria del campionato di Serie B.

Dettagli contrattuali e il programma di preparazione estiva

L’accordo che lega Correia al Venezia prevede un contratto fino al termine della stagione 2026/27, con la clausola di rinnovo automatico al verificarsi di specifiche condizioni.

Il trasferimento del giocatore dal Valencia è avvenuto a parametro zero, in seguito alla scadenza del suo contratto, mentre la cessione di Svoboda al Brighton rappresenta una nuova e stimolante opportunità per il difensore austriaco nel prestigioso campionato di Premier League.

In vista della nuova stagione, il Venezia FC ha anche comunicato il calendario delle amichevoli del ritiro estivo, che si terrà a Falcade. La squadra affronterà il Dolomiti Bellunesi il 19 luglio e la Vis Pesaro il 23 luglio. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 17:30 e saranno a ingresso gratuito. Questi appuntamenti segnano l’inizio della preparazione per il prossimo campionato di Serie A, con l'obiettivo di consolidare la presenza del club nella massima categoria.