La Juventus e la Roma continuerebbero a guardare all'estero per rinforzare il proprio reparto offensivo e avrebbero individuato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, Antonio Nusa. Sul fronte Inter, invece, si potrebbe accendere un nuovo duello di mercato con il Como, con Oumar Solet nel mirino di entrambe le società lombarde.

Nusa nel mirino della Juventus: concorrenza internazionale e costi elevati

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus sarebbe tra i club interessati ad Antonio Nusa.

L'esterno offensivo norvegese, protagonista di un ottimo Mondiale con la propria nazionale e attualmente di proprietà del Lipsia, avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza bianconera grazie alle sue qualità nell'uno contro uno e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

La trattativa, però, si prospetta particolarmente complicata. Il Lipsia valuterebbe infatti il cartellino del classe 2005 intorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante che limita inevitabilmente il numero delle pretendenti realmente in grado di affondare il colpo. Oltre alla Juventus, anche la Roma seguirebbe il giocatore, considerandolo però una valida alternativa nel caso in cui dovesse sfumare il sogno Mason Greenwood.

Sul talento norvegese, inoltre, resterebbe fortissima la concorrenza di colossi europei come Barcellona, Tottenham e Bayern Monaco, pronti a inserirsi qualora decidessero di accelerare.

Solet e Chalobah, Como e Inter verso un doppio duello

Nel frattempo potrebbe complicarsi uno degli obiettivi difensivi dell'Inter. Secondo le indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio, anche il Como avrebbe infatti messo nel mirino Oumar Solet. Il centrale dell'Udinese è da tempo seguito dai nerazzurri, che lo considerano un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di impostare l'azione dal basso.

L'inserimento del club guidato dalla famiglia Hartono rischia però di cambiare gli equilibri della trattativa, confermando le ambizioni di un Como sempre più protagonista sul mercato.

Il confronto tra le due società potrebbe inoltre riproporsi anche su un altro nome molto seguito, quello di Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea sarebbe infatti destinato a lasciare il club londinese nel corso dell'estate e rappresenterebbe un'opportunità sia per l'Inter sia per il Como, che continuano a monitorare con attenzione il mercato internazionale alla ricerca del rinforzo giusto per la retroguardia.