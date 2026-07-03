Gianfranco Zola, ex calciatore e vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha lanciato un appello chiaro a Firenze: “Chiunque sia l’allenatore della Nazionale, quello che bisogna fare tutti è metterlo in condizione di avere il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.”

Zola ha inoltre rivolto i suoi migliori auguri al presidente del CONI, Giovanni Malagò, augurandogli “tanti successi” e un buon lavoro.

Ha sottolineato come il suo operato si ripercuoterà positivamente sull'Italia, evidenziando che il successo non dipenderà solo dal presidente, ma sarà frutto di uno sforzo collettivo.

Il ruolo di Paolo Maldini e l'ottimismo crescente

In merito alla possibile nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale, Zola ha espresso grande apprezzamento. Lo ha descritto come “una persona estremamente capace, intelligente, brillante,” aggiungendo che la sua eventuale accettazione del ruolo “può solo fare bene e arricchire il nostro calcio.” Ha ribadito, tuttavia, la necessità che Maldini sia messo nelle condizioni di svolgere il suo lavoro, poiché “deve essere al primo posto il bene comune,” ovvero l'interesse del calcio nazionale, che “in questo momento quello che fa più fatica.” Sulla scelta dell'allenatore, Zola ha preferito non sbilanciarsi, affermando che i nomi circolanti sono “nomi di eccellenza.”

A complemento delle parole di Zola, cresce l'ottimismo sulla nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della Nazionale.

L'ex capitano del Milan è considerato il nome principale per l'incarico, e le sue quotazioni sono in aumento, con Maldini che si è preso quarantotto ore per una decisione definitiva.

Calcio italiano e Mondiali: le riflessioni di Zola

Commentando il trasferimento di Marco Palestra in Premier League, Zola non si è detto sorpreso. Ha definito l'esperienza inglese “una cosa estremamente positiva” per il giovane, capace di spingerlo “oltre i suoi limiti” e di portargli un “grande beneficio.” Ha notato un cambiamento di tendenza: se negli anni '90 i giocatori venivano in Italia, ora “vogliono andare tutti in Inghilterra” per via di un campionato “estremamente ricco” e di “altissimo livello.”

Sui Mondiali in corso, Zola ha ammesso un'iniziale insoddisfazione per l'eccessivo numero di partite, ma ha riconosciuto che finora è stato “un bel Mondiale, molto avvincente.” Ha osservato che la scarsa qualità difensiva spesso contribuisce a una maggiore spettacolarità e divertimento.

Ha concluso che il torneo ha offerto “belle belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.”

Un elogio particolare è stato rivolto alla Francia, i cui giocatori “esprimono qualcosa che gli altri non hanno.” Zola li ha definiti “veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.”