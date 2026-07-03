Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, un annuncio che segna l'inizio di una nuova era per il club partenopeo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha personalmente dato il benvenuto al tecnico tramite un post su Instagram, con il messaggio conciso ma significativo: "Benvenuto Max". L'immagine allegata ritraeva Allegri con una spilla raffigurante la 'N' del Napoli sul bavero della giacca, un chiaro segnale dell'imminente collaborazione e dell'entusiasmo per l'accordo raggiunto.

La conferma definitiva e i dettagli dell'accordo sono stati successivamente resi noti dal sito ufficiale del club.

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2029, per una durata complessiva di tre stagioni sportive. Il tecnico toscano subentra ad Antonio Conte alla guida della squadra, assumendo un ruolo di grande responsabilità proprio nell'anno in cui il club celebra il centenario della sua fondazione. Prima di accettare questa nuova sfida, Allegri ha risolto il suo precedente legame contrattuale con il Milan, che sarebbe scaduto nel 2027, liberandosi per intraprendere questa importante avventura al Sud Italia.

I termini dell'accordo e le ambizioni future

I termini economici del contratto di Massimiliano Allegri con il Napoli prevedono un ingaggio stimato intorno ai 4 milioni di euro a stagione.

La scelta di Allegri come guida tecnica non è stata casuale; il presidente De Laurentiis lo aveva individuato come la sua prima opzione per la panchina azzurra. Il club ha atteso con determinazione la conclusione delle trattative tra l'allenatore e il Milan per la rescissione del contratto, dimostrando la ferma volontà di assicurarsi i suoi servizi e la sua comprovata esperienza.

Il centenario del club e il nuovo corso tecnico

La guida di Massimiliano Allegri nel centenario della fondazione del Napoli assume un significato particolare, segnando un punto di svolta strategico per la società partenopea. Gli obiettivi fissati per la nuova gestione tecnica sono ambiziosi e ben definiti: puntare al raggiungimento della miglior posizione possibile in campionato e ottenere un avanzamento significativo nelle competizioni europee, in particolare in Champions League. Questa nomina rappresenta l'avvio di un nuovo progetto sportivo per il Napoli, con l'intento di consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo e di costruire un futuro di successi.