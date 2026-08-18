L’Inter ha deciso di blindare Francesco Pio Esposito, protagonista di una crescita definitiva nell’ultimo anno. L’attaccante classe 2005 si è messo in luce sia con la maglia nerazzurra sia con quella della Nazionale, convincendo il club a puntare ancora su di lui. È tutto fatto per il rinnovo fino al 2031, con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, mentre l’attuale accordo sarebbe scaduto nel 2030.

Dalle giovanili alla prima squadra: la scalata di Esposito con l'Inter

Francesco Pio Esposito, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, mettendosi in evidenza fin dalle categorie più giovani per struttura fisica, senso del gol e capacità di giocare per la squadra.

Dopo la trafila nel vivaio nerazzurro, ha maturato esperienza in prestito allo Spezia, dove ha avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico e di acquisire continuità. Il percorso di crescita è proseguito fino al ritorno all’Inter, dove le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare spazio e attenzione, fino ad arrivare anche alla Nazionale italiana.

Con l’Inter, Pio Esposito ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante dopo il ritorno a Milano nell’estate 2025. Nella stagione 2025/26 ha collezionato 46 presenze complessive, 9 gol e 6 assist tra tutte le competizioni, segnando anche 6 reti in 33 partite di Serie A. In Champions League ha invece realizzato 2 gol in 9 presenze, mentre ha trovato la rete anche in Coppa Italia e al Mondiale per Club.

Numeri che testimoniano la crescita dell’attaccante classe 2005 e che hanno convinto l’Inter a puntare con decisione sul suo futuro.

Noa Lang, ritorno al Galatasaray: contatti riaperti per l’attaccante olandese

Noa Lang potrebbe essere destinato a fare ritorno in Turchia. Nelle ultime ore, infatti, Galatasaray e il club proprietario del cartellino hanno riallacciato i contatti per valutare la possibilità di riportare l’attaccante olandese a Istanbul. Le parti stanno discutendo i margini dell’operazione e, secondo quanto riferito da Sky Sport De, la trattativa potrebbe concretizzarsi a titolo definitivo. Il Galatasaray sarebbe dunque pronto a tornare alla carica per Lang, con l’obiettivo di trovare un’intesa nelle prossime settimane e regalare al proprio reparto offensivo un giocatore già conosciuto dal calcio turco.

Per il classe 1999 si tratterebbe quindi di un ritorno, dopo la precedente esperienza in Turchia, questa volta con la possibilità di legarsi nuovamente al club a lungo termine.

Conrad Harder, il Galatasaray fa sul serio: il danese può partire in prestito

Conrad Harder potrebbe tornare al centro del mercato dopo essere stato già vicino al Milan un anno fa. La trattativa con i rossoneri sembrava ormai destinata a concludersi positivamente, ma proprio nelle fasi finali l’affare saltò e l’attaccante danese classe 2005 scelse una soluzione diversa, trasferendosi al Lipsia. Ora, però, il futuro del giovane centravanti potrebbe nuovamente cambiare.

A distanza di un anno, infatti, sul giocatore si è mosso con decisione il Galatasaray.

Il club turco sta valutando la possibilità di portare Harder a Istanbul con la formula del prestito, inserendo nell’accordo un diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe al Galatasaray di testare le qualità dell’attaccante nel corso della stagione, mantenendo al tempo stesso la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo in futuro.

Per Harder si tratterebbe quindi di una nuova occasione per rilanciarsi e trovare maggiore continuità. Il Galatasaray, dal canto suo, considera il danese un profilo interessante per il reparto offensivo e sta cercando di convincere il Lipsia ad aprire alla cessione in prestito. La trattativa è ancora da definire nei dettagli, ma i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime ore.