La Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario, il nuovo portiere che si unisce alla squadra bianconera in prestito dal Tottenham. L'accordo, siglato fino al 30 giugno 2027, è stato annunciato tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale del club torinese, confermando le indiscrezioni che circolavano da tempo riguardo all'acquisizione di questo estremo difensore di talento. Il trasferimento di Vicario rappresenta un passo significativo per la Juventus, che si assicura un giocatore di esperienza e comprovata affidabilità.

Nato nel 1996, Guglielmo Vicario ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile dell’Udinese, per poi maturare una significativa esperienza in diverse formazioni italiane.

Ha vestito le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, collezionando un totale di 69 presenze in Serie A. Il suo esordio nella massima serie è avvenuto con il Cagliari, e da quel momento ha saputo affermarsi come uno dei migliori portieri del campionato italiano. La sua carriera ha poi preso una svolta internazionale nel 2023, con il trasferimento al Tottenham, club con cui ha disputato ben 117 partite e ha contribuito alla conquista dell’Europa League 2024/25. Questa esperienza all'estero ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio tecnico e tattico, rendendolo un profilo di alto livello.

I Dettagli Finanziari dell'Accordo

L'intesa tra la Juventus e il Tottenham prevede un prestito gratuito per Guglielmo Vicario fino al 30 giugno 2027.

Al termine di questo periodo, il club bianconero avrà la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per l'acquisizione definitiva del giocatore. La cifra pattuita per l'acquisto è di otto milioni di euro, che saranno versati in tre esercizi finanziari. A questa somma si potranno aggiungere ulteriori due milioni di euro sotto forma di bonus, legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi che il calciatore dovrà conseguire durante la sua permanenza a Torino. Questa formula contrattuale offre alla società una notevole flessibilità, permettendo di valutare appieno il rendimento e l'integrazione di Vicario nella squadra prima di procedere con l'investimento finale.

L'Impatto Strategico dell'Arrivo di Vicario

L'arrivo di Guglielmo Vicario, che compirà ventinove anni nel 2026, è destinato a consolidare il reparto difensivo della Juventus. Il portiere si prepara a ricoprire il ruolo di titolare tra i pali, portando con sé non solo l'esperienza maturata in Italia, ma anche quella internazionale acquisita con il Tottenham. La sua solida reputazione e le prestazioni di alto livello, culminate con la vittoria dell'Europa League, rappresentano un valore aggiunto significativo per la squadra torinese. Questo trasferimento si inserisce in un momento cruciale per la Juventus, impegnata a rafforzare la propria rosa e a rilanciare le ambizioni sia nel campionato nazionale che nelle competizioni europee.

La fiducia riposta nel talento e nella capacità di Vicario di diventare un punto di riferimento per la squadra è evidente, e la sua presenza è attesa per contribuire in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi stagionali.