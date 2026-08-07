La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca del portiere titolare per la nuova stagione. Nonostante il rendimento positivo nelle amichevoli estive, con i bianconeri ancora imbattuti e senza gol incassati contro avversarie come Basilea, Nizza, Standard Liegi e Chelsea, la situazione tra i pali resta ancora da definire.

Michele Di Gregorio non sembra rientrare nei piani di Luciano Spalletti, che avrebbe manifestato alcune perplessità anche su altri profili come Guglielmo Vicario. Il tecnico toscano, invece, avrebbe espresso un gradimento particolare per Zion Suzuki, portiere del Parma seguito anche dal Paris Saint-Germain.

Suzuki resta la prima scelta, ma serve l’incastro con il PSG

La trattativa per il portiere giapponese rimane però in una fase di attesa. L’operazione potrebbe sbloccarsi soltanto nel momento in cui il PSG riuscirà a trovare un accordo con il Parma per il trasferimento del giocatore. A quel punto la Juventus potrebbe provare a inserirsi per ottenere Suzuki in prestito dai francesi.

Una soluzione temporanea che potrebbe soddisfare tutte le parti: Spalletti avrebbe il portiere desiderato, mentre Suzuki avrebbe la possibilità di giocare con continuità senza rischiare di trovare poco spazio a Parigi vista l’elevata concorrenza.

Atubolu, un’alternativa da monitorare

Parallelamente, la Juventus valuta altre possibilità.

La pista che porta a Lucas Chevalier non sembra essere quella più calda, mentre prende quota il nome di Noah Atubolu.

Il portiere tedesco classe 2002 del Friburgo rappresenta un profilo interessante: protagonista nell’ultima stagione con la squadra finalista di Europa League, è considerato uno specialista nei calci di rigore e ha il contratto in scadenza.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Atubolu avrebbe deciso di non prendere in considerazione altre destinazioni in attesa di capire se possa aprirsi una possibilità con la Juventus. Al momento il classe 2002 resta un’alternativa a Suzuki, ma il suo nome è destinato a essere seguito con attenzione dalla dirigenza bianconera.

Il Napoli monitora il brasiliano, profilo gradito ad Allegri: tutto dipenderà dalle cessioni in attacco

Si parla poi di un possibile interesse del Napoli per Gabriel Jesus. L’attaccante dell’Arsenal è un nome che piace particolarmente a Massimiliano Allegri, con il giocatore che in Italia è seguito dall’entourage di Branchini, lo stesso procuratore che cura gli interessi del tecnico azzurro.

La società partenopea potrebbe valutare concretamente il profilo del centravanti brasiliano nel caso in cui riuscisse prima a sistemare il reparto offensivo con alcune operazioni in uscita. In particolare, la situazione legata a Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku potrebbe essere decisiva: qualora uno dei due o entrambi dovessero lasciare Napoli, si aprirebbe lo spazio per un nuovo investimento in attacco.

Per Gabriel Jesus potrebbe quindi profilarsi uno scenario interessante nelle prossime ore. Il classe 1997 arriva da una stagione con un impiego ridotto all’Arsenal: 27 presenze complessive, ma soltanto 9 da titolare.

Il Napoli sta dunque valutando la fattibilità dell’operazione, analizzando costi e condizioni per capire se il brasiliano possa diventare un rinforzo concreto per la squadra di Allegri.