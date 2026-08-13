Una vera e propria rivoluzione potrebbe prendere forma in casa Milan, dove Ruben Amorim avrebbe individuato ben otto giocatori destinati a lasciare il progetto rossonero. Tra questi spicca la presenza a sorpresa di Christopher Nkunku, che potrebbe diventare un'occasione per la Roma o addirittura essere coinvolto in uno scambio con Matias Soulé. La Juventus, invece, continua a guardare al mercato internazionale e avrebbe inserito Soungoutou Magassa tra i profili da monitorare, insieme ad alcune importanti società europee.

Milan, otto giocatori in uscita: Nkunku può finire alla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, il tecnico del Milan Ruben Amorim avrebbe stilato una lista di ben otto giocatori che non rientrerebbero più nei piani del club. Una vera e propria lista di esuberi che coinvolgerebbe tutti i reparti. In difesa, dopo Athekame, sarebbero infatti destinati a partire Terracciano, Odogu e Tomori, mentre a centrocampo potrebbero salutare Bondo, Fofana, uno tra Ricci e Loftus-Cheek ed Estupinan.

In attacco, invece, resterebbe confermata la possibilità di una partenza di Gimenez, ma la sorpresa più grande riguarderebbe Nkunku. Il francese piacerebbe sia in Arabia Saudita sia in Turchia, ma soprattutto alla Roma.

I giallorossi avevano già provato a portarlo nella Capitale durante il mercato invernale e potrebbero tornare alla carica negli ultimi giorni di agosto. Schira ha inoltre evidenziato la possibilità di uno scambio tra Milan e Roma che coinvolgerebbe nuovamente Matias Soulé. L'argentino piace infatti ai rossoneri e la sua valutazione sarebbe molto simile a quella attribuita a Nkunku: uno scenario che potrebbe facilitare una trattativa altrimenti complessa.

Juventus, Magassa nella lista: il West Ham fissa il prezzo

La Juventus, nel frattempo, avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso un altro giovane talento francese. Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Ekrem Konur, i bianconeri avrebbero inserito Soungoutou Magassa nella lista dei giocatori da osservare.

Il centrocampista classe 2003 sarebbe seguito anche da Marsiglia, Lione, Eintracht Francoforte e Galatasaray, confermando la presenza di una concorrenza importante.

Il futuro del francese potrebbe essere lontano dal West Ham, retrocesso nella scorsa stagione in Championship. Magassa, infatti, non avrebbe intenzione di disputare la seconda divisione inglese e sarebbe orientato a cambiare squadra. Il club londinese potrebbe quindi aprire alla cessione, fissando una valutazione vicina ai 15 milioni di euro.