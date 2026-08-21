Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha raggiunto il centro sportivo di Milanello poco prima di mezzogiorno per una giornata intensa di incontri e confronti. L’arrivo di Cardinale, avvenuto in auto e non in elicottero come in alcune occasioni precedenti, è stato dettato anche dalle condizioni climatiche avverse che hanno colpito la Lombardia, caratterizzate da una pioggia battente.

La visita di Cardinale a Milanello è stata programmata per un nuovo summit di mercato con l’allenatore Ruben Amorim, con l’obiettivo di fare il punto sul mercato in entrata.

Il Milan ha già investito 150 milioni nella campagna acquisti, ma la dirigenza rossonera valuta ulteriori interventi per rafforzare la rosa, in particolare con l’inserimento di un trequartista e di un difensore. Oltre agli incontri con Amorim, Cardinale ha in agenda diversi faccia a faccia con i giocatori della squadra, per discutere sia delle strategie future sia delle situazioni individuali.

Situazione della rosa e possibili cessioni

La rosa del Milan è ancora soggetta a possibili cambiamenti. Alcuni giocatori, come Fofana, Tomori e Nkunku, risultano fuori dal progetto tecnico e sono in attesa di offerte adeguate. Anche altri elementi, tra cui Leao e Gimenez, potrebbero essere coinvolti in trattative di mercato, con la società pronta a valutare proposte congrue per loro.

La gestione delle uscite resta quindi un tema centrale nelle strategie del club, che punta a sfoltire il gruppo e a mantenere alta la competitività in vista della nuova stagione.

Lavoro individuale e preparazione atletica a Milanello

Parallelamente agli incontri di mercato, Milanello continua a essere un punto nevralgico per la preparazione atletica dei giocatori. Alcuni elementi della rosa, come Maignan e Rabiot, hanno proseguito gli allenamenti anche nei giorni di riposo concessi dal tecnico Amorim, segno di un impegno costante nella costruzione della condizione fisica. Altri, come Pulisic, Leao, Gabbia e Gimenez, seguono programmi personalizzati per il recupero e il mantenimento della forma.

Anche Nkunku, Tomori, Odogu e Fofana lavorano individualmente, in attesa di definire il proprio futuro. Il centro sportivo di Carnago, dunque, resta attivo e dinamico, con il gruppo che alterna momenti di pausa a sessioni di lavoro mirate, mentre la dirigenza prosegue nel definire le ultime strategie di mercato.